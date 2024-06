Conto alla rovescia per la 1000 Miglia, oggi arriva il Ferrari Tribute

Lucca, 12 giugno 2024 – Tutto pronto per la due giorni dedicata ai motori e al fascino senza tempo delle auto d’epoca: oggi il Ferrari Tribute arriverà in città aprendo la strada alla corsa più bella del mondo, la 1000 Miglia, il cui ingresso a Lucca è previsto per la mattina di domani. “La Freccia Rossa torna in città - commentano il presidente e il diretto di ACI Lucca, Luca Gelli e a Luca Sangiorgio -. Il passaggio lucchese avverrà durante la terza tappa del lungo viaggio che porterà le oltre quattrocento vetture d’epoca fino a Roma: un’occasione per ammirare i modelli che hanno fatto la storia dei motori, dello stile, della tecnica a quattro ruote. Non a caso la 1000 Miglia è conosciuta come la corsa più bella del mondo. Non soltanto, infatti, attraversa e tocca luoghi e città d’epoca di tutta la penisola, ma chiama a raccolta, da ogni continente, alcuni degli esemplari e dei modelli più affascinanti del mondo a quattro ruote. Rigidi, infatti, i parametri per partecipare alla corsa: possono iscriversi equipaggi a bordo di auto costruite fino al 31 dicembre 1957 e appartenenti a un modello che abbia preso parte ad almeno un'edizione della 1000 Miglia dal 1927 al 1957. Una corsa che porta con sé la meraviglia della bellezza e della tradizione, con uno stile senza tempo che attira, da sempre, l’attenzione di vip e personaggi famosi. L'Automobile Club Lucca ha assunto volentieri il compito di valorizzare la tappa, svolgendo anche il ruolo di coordinamento delle varie associazioni locali; un grande impegno corale per rendere indimenticabile il passaggio su Lucca degli equipaggi partecipanti”. Il percorso. Il Ferrari Tribute entrerà in città a partire dalle 18.30 percorrendo viale Luporini fino a porta Sant’Anna. Attraversando piazzale Verdi i cavallini rampanti saliranno sulle Mura dalla Salita San Donato e si dirigeranno verso il Caffè delle Mura. Durante l’orario di cena saranno schierate all’altezza del Real Collegio. Al termine dell’evento, scenderanno nuovamente da San Donato e sfileranno per via Vittorio Emanuele, piazza Napoleone, pizza San Michele e Via Beccheria. Circa 40 auto sosteranno in Piazza del Giglio: gli altri equipaggi si recheranno all’Hotel Guinigi. La 1000 Miglia, invece, a partire dalle 6.30 del mattino di domani percorrerà viale Luporini, viale Carducci, via Montanara ed entrerà in città da Porta San Pietro. Le auto saliranno sulla Mura dal Baluardo San Colombano, faranno tutto il giro completo e scenderanno dal Caffè delle Mura. Attraverseranno piazza Napoleone, piazza del Giglio, via Beccheria, piazza San Michele, piazza San Salvatore, via Cesare Battisti, via San Giorgio, via Fillungo, piazza San Frediano, via Cavallerizza per uscire da Porta Santa Maria in direzione via di Tiglio. L’evento è organizzato da Comune di Lucca e Aci Lucca con la partecipazione di Scuderia Pantera, Club Balestrero, Vespa Club Lucca, Lambretta Club Lucca, BMW Motorrad Club Lucca, Fiat 500 Club Lucca, Harley Davidson Lucca e con la sponsorizzazione di Autodemolizioni Leporatti, F.O.G., Giannini Giusto srl, CELFA Lucca, Cartografica Galeotti, Acqua Silva, Sara Assicurazioni, Formaggi Busti.