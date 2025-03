Maurizio Lastrico a Mont’Alfonso sotto le stelle: al via la corsa ai biglietti

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 7 marzo 2025 - Un concentrato di rime dantesche, ironia e divertimento. Maurizio Lastrico, ovviamente. L’attore e stand up comedian sarà in scena sabato 2 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) con il nuovo, esilarante, spettacolo “Sul lastrico”, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle 2025. Chiunque conosca Maurizio Lastrico associa i suoi spettacoli alle rime dantesche, con le quali ha conquistato il pubblico per ironia e divertimento, raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può riscontrare. In questo nuovo show ci parla della sua vita e della sua carriera, giocando ancora con i versi del Sommo Poeta e interagendo con il pubblico: un live che non si crogiola nella nostalgia, ma lavora al massimo con gli strumenti e il teatro dell’oggi. Del resto il palco è l’habitat naturale di Maurizio, la passione per il suo mestiere ci arriva forte e ci fa bene tanto quanto le risate che ci fa fare. Fatevi un regalo e godetevi questo folle, alto, basso, poetico, ligure, empatico, feroce, eclettico artista dalla solida formazione teatrale e dall’altrettanto proficua vita cabarettistica: per raccontare "semplicemente" l’essere umano. I biglietti sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) sarà possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità (anche a distanza con bonifico bancario). Info www.montalfonsoestate.it. Lo spettacolo di Maurizio Lastrico va ad aggiungersi ai già annunciati concerti di Fiorella Mannoia, Stefano Bollani e Cristiano De André. E altri grandi ospiti sono in arrivo per l’edizione 2025 di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival che ogni estate porta musica, teatro e letteratura in antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane. Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, Leg e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.