Pietrasanta, nasce il Bird Hotel: l’albergo per gli uccellini con casette artistiche

Pietrasanta (Lucca), 18 marzo 2025 - Un’idea originale ispirata al binomio arte-natura quella di costruire casette per dare ospitalità ai volatili e sistemarle sui rami. L’appuntamento è il 23 marzo alle ore 15,30 quando si potrà festeggiare la costruzione del Bird Hotel presso il C.A.M.Po (Centro Arte Mariella Poli, via Padule 63 g, Pietrasanta). Mariella Poli, storica gallerista della Piccola Atene, è qui che da qualche anno ha trasferito il suo spazio artistico, in campagna, organizzando e ospitando mostre, eventi e presentazioni di libri. E proprio nel parco che l’ha vista crescere, i tre susini dell’infanzia le hanno suggerito questa idea. "Il luogo dove ho la fortuna di vivere e svolgere il mio lavoro – spiega Poli – è ricco di piante di vario tipo e animaletti liberi attirati dalla vegetazione. Soprattutto tanti uccellini sia abituali che di passaggio. Ai susini, arrivati al termine del loro ciclo naturale, ho voluto dare una nuova vita". Gli artisti, o comunque persone che gravitano nel mondo dell’arte, che hanno collaborato all’iniziativa nella realizzazione di casette per ospitare gli uccellini sono: Gian Diego Benvenuto e Michela Mallegni, Renzo Bighetti, Matteo Ciardini, Gian Luigi Corinto, Ussanee Kulpherk, Lorenzo Malfatti, Barbara Masi, Luciano Massari, Claudia Menichini, Maximo Pellegrinetti, Serena Pruno, Cristiana Pucci, Simone Salvatori, Silvina Spravkin, Claudio Tomei, Ernesto Vigna ed Erica Gregorini, che espongono anche sculture e dipinti. Maurizio Costanzo