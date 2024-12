Una pizzata vegana per sostenere il cortometraggio contro la violenza sulle donne

Lucca, 3 dicembre 2024 – Domani 4 dicembre alle 20 alla pizzeria In Pasti (via delle Tagliate, 120) si terrà la "Pizzata vegan" per sostenere la raccolta fondi per la realizzazione del cortometraggio di Simone Arrighi, "Legame materno". Il corto, scritto insieme a Lorenzo Palombo, affronta numerosi e importanti temi: la violenza sulle donne, ma anche il maltrattamento e lo sfruttamento dei bovini da latte, la vendetta, l'amore per sé stessi, la rinascita dopo un periodo buio e la bellezza dell'empatia. Il cortometraggio sarà girato a febbraio interamente a Colognora di Pescaglia. La raccolta fondi servirà a coprire le spese di realizzazione del progetto, che prevede sei giorni di riprese e coinvolgerà una quindicina di persone, divisi tra cast tecnico e artistico. "Il messaggio che voglio lanciare è che esiste sempre una strada che porta alla salvezza, che chiedendo aiuto e imparando l'empatia, possiamo fare davvero tanto per noi stessi e per gli altri - spiega Arrighi, regista e sceneggiatore lucchese già vincitore di numerosi premi - Per i registi emergenti è sempre difficile reperire fondi e fare approvare i propri progetti da realizzare, le raccolte fondi sono un buon mezzo per iniziare, in attesa di un produttore che creda seriamente in loro". Nel menu pasta fritta, cecina, verdure, pizze vegane, focaccia con cioccolata vegana e bibite incluse al costo di 25 euro.

Per info e prenotazioni: 3477794453.