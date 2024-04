Inti Illimani e I Musici di Francesco Guccini al Mont’Alfonso sotto le stelle festival

Lucca, 11 aprile 2024 – Dopo le date annunciate di Paolo Crepet (8 agosto) e Roberto Vecchioni (20 agosto), la quinta edizione del festival Mont’Alfonso sotto le stelle si arricchisce con altri nomi importanti. I Musici di Francesco Guccini saranno in concerto martedì 30 luglio (ore 20,15) alla Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (Lucca), mentre gli Inti-Illimani saliranno sul palco lunedì 5 agosto (ore 21) alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson, con cui hanno dato alle stampe il recente album Agua. Per il quinto anno consecutivo il festival porterà grande musica e grandi spettacoli nelle antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Francesco Guccini non ha bisogno di presentazioni, uno dei più rappresentativi e popolari cantautori della musica italiana, ma da quando ha smesso di calcare il palcoscenico, il testimone della sua eredità musicale è passato nelle mani dei suoi Musici per l’appunto, ovvero la straordinaria formazione che per decenni ha accompagnato musicalmente e non, il maestro Guccini. Per quanto riguarda gli Inti Illimani, possono essere considerati ambasciatori della cosiddetta Nueva Cancion Chilena prima e di una personale interpretazione della world music andina poi, da oltre 50 anni sfuggono dall’essere etichettati in un genere musicale unico. L'attività musicale parte dall'arrangiamento di temi popolari e folkloristici, per prodursi poi in piccole opere autonome. Si può dire che la loro sia una continua ricerca di nuovi sviluppi

Ticket e date

Prevendite sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe).

Inti Illimani:

Lunedì 5 agosto

ore 21

Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana

I Musici di Francesco Guccini:

Martedì 30 luglio

ore 20.15

Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana