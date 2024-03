Vecchioni a Mont’Alfonso “Sogna ragazzo sogna“

Da “Samarcanda” a ”Stranamore”, da “Luci a San Siro” a “L’infinito”… Pepite della musica italiana che portano l’inconfondibile firma di Roberto Vecchioni. Professore, scrittore, autore e cantautore, Roberto Vecchioni sarà in concerto martedì 20 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle. Inizio ore 21. I biglietti – da 25 a 51,70 euro, posti numerati – sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana saranno disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it.

Il Professore della musica italiana riparte con i live dopo il successo della partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna” che da marzo è sulle piattaforme digitali nella nuova versione, per Artist First e DM Produzioni. La grande forza di quell’esibizione, che ha emozionato tutta Italia, ha rappresentato una sorta di passaggio di consegne di alcuni valori dal maestro all’allievo in un confronto generazionale fra chi incarna l’esperienza e chi ha ancora molti sogni da realizzare. L’uscita del brano rappresenta il desiderio di portare avanti questo messaggio e di contribuire a far conoscere alle nuove generazioni una perla di uno dei padri storici della canzone d’autore in Italia. “La prima parte dello spettacolo – anticipa Vecchioni - sarà giocata sul nuovo album, ‘L’infinito’, sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi. La seconda parte, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati a questo concetto di infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità…”.

Intanto è in libreria “Tra il silenzio e il tuono”, il nuovo libro di Roberto Vecchioni edito da Einaudi. Già dal titolo, autocitazione di “Chiamami ancora amore”, emerge il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che animano la passione del cantautore: la letteratura, la filosofia, la musica e il cinema.