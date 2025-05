Carl Brave, rap vincente. Inizia l’era “Openstage“

Successo per l’avvio della collaborazione del Comune di Lucca con Openstage, la piattaforma innovativa che promuove la cultura, la creatività giovanile e il talento emergente attraverso l’attivazione di postazioni dedicate alla musica e all’arte di strada.

La giornata di ieri ha visto l’avvio del progetto che unisce tecnologia e partecipazione, con un primo evento tenutosi al Caffè delle Mura (e non sul piazzale vista la pioggia) e che ha visto la partecipazione, davanti a un numeroso pubblico, del conosciuto rapper Carl Brave. Reduce dal successo al Concertone del I Maggio, Brave ha mostrato ai presenti come la bellezza dell’arte possa irrompere nella quotidianità e generare emozioni.

Con l’adesione a Openstage, frutto della scelta dell’amministrazione comunale coordinata dall’assessore Paola Granucci, Lucca è ora all’interno di una rete nazionale già attiva in oltre 30 città, tra cui Milano, Verona, Roma e, all’estero, Jerez de la Frontera e Lisbona.

Ad essa, aderiscono ben 13mila artisti di strada e negli ultimi due anni, grazie ad essa, sono stati realizzati oltre 75mila eventi con 1500 persone che hanno scaricato la app che segnala gli appuntamenti previsti giornalmente.

Le nuove postazioni Openstage di Lucca saranno collocate in punti strategici del centro storico, offrendo ad artisti locali e non la possibilità di prenotare la propria esibizione tramite app o web app in modo semplice, sicuro ma anche regolare. Sarà così possibile animare le piazze con performance libere, dando spazio alla musica e all’arte in tutte le sue forme, nel pieno rispetto delle regole e del contesto urbano.

“Questo progetto rappresenta una nuova visione della città, dove il decoro urbano si intreccia con la vitalità del commercio e l’energia dell’innovazione”, aveva detto in sede di conferenza stampa l’assessore Paola Granucci.

Per prenotare una postazione Openstage sarà sufficiente a partire dalle prossime settimane scaricare l’app (theopenstage.it) o accedere alla web app (web.theopenstage.it), registrarsi e scegliere il luogo e l’orario preferito.