Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione. Ecco dove e quando

Firenze, 4 maggio 2025 – Torna il maltempo in Toscana. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 8 di domani, lunedì 5 maggio, fino alla mezzanotte. “Prestiamo massima attenzione, il sistema di Protezione Civile della Toscana è pronto ad intervenire in caso di necessità”, fa sapere il presidente Giani.

Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti già a partire dalle 21 di questa sera, 4 maggio, sulla Toscana nord-ovest.

Dalla sera di oggi inoltre aumenta l'instabilità su tutta la regione con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più frequenti sulle zone interne centro-settentrionali. I temporali, anche di forte intensità, potranno risultare localmente stazionari, più probabilmente tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. Cumulati massimi fino a 100-150 mm o localmente superiori sul nord-ovest (più probabili sui rilievi) e localmente tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. Sul resto delle zone centro-settentrionali cumulati massimi fino a 40-60 mm. Nei temporali, intensità oraria fino a 30-50 mm/h.