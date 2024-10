A Lucca la presentazione del libro ‘Sangue di famiglia’ di Maurizio Sessa

Lucca, 16 ottobre 2024 - Il libro “Sangue di famiglia” di Maurizio Sessa (Edizioni Medicea, Firenze) viene presentato giovedì 17 ottobre, alle ore 18.30, all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, piazza San Martino 7. Intervengono Elisabetta Abela, presidente Rotary Club Lucca e Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori. Modera la giornalista Maria Elena Marchini. L'incontro con l'autore, il giornalista e scrittore Maurizio Sessa, è organizzato in collaborazione con il Rotary Club Lucca e rientra nel programma della trentesima edizione di LuccAutori con il patrocinio di Unipop, Università Popolare di Pistoia. La storia di Edda Ciano, primogenita di Benito Mussolini e “luce dei suoi occhi”, viene ripercorsa in un ampio saggio biografico basato su una vasta documentazione di lettere inedite che, come scrive nella presentazione Cosimo Ceccuti, «possono recare un ulteriore contributo alla conoscenza di una figura così complessa e difficilmente decifrabile quale è stata Edda, e dei due uomini che hanno improntato la sua vita, il padre Benito Mussolini e il marito Galeazzo Ciano». Programma completo del Festival sul sito: www.raccontinellarete.it. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Maurizio Costanzo