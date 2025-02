Dal 14 al 16 marzo torna Lucca gustosa, con gli eventi di Peppone Calabrese

Lucca, 28 febbraio 2025 – Show cooking, spettacoli teatrali, incontri con esperti del settore, mercati di prodotti tipici e molto altro. Dal 14 al 16 marzo la città torna capitale del cibo grazie a Lucca Gustosa, l’evento enogastronomico che, dopo il successo delle prime due edizioni, tornerà a trasformare il centro storico in un palcoscenico di sapori, tradizioni e cultura culinaria.

Quest’anno anche una grande novità: la manifestazione si consacra, infatti, con la prestigiosa co-organizzazione di Peppone Calabrese, noto conduttore televisivo di Linea Verde, nonché apprezzato critico enogastronomico, ideatore e protagonista di numerose iniziative durante il fine settimana, e del coordinamento logistico di Ristogest.

A presentare l’evento ieri mattina a palazzo Orsetti c’erano gli assessori Remo Santini e Paola Granucci, da sempre promotori della manifestazione, e Peppone Calabrese che si è collegato in diretta durante la conferenza stampa.

“Un evento che si svolgerà nuovamente in bassa stagione – ha commentato l’assessore Santini – Dopo varie sperimentazioni, Lucca Gustosa quest’anno diventa ancora più interessante. Calabrese, noto conduttore televisivo innamorato della nostra città, sarà infatti co-organizzatore dell’evento insieme al Comune. Questo ci ha permesso di arricchire l’offerta con tanti approfondimenti culturali, sempre legati al cibo. Ci auguriamo che arrivino tanti turisti, oltre a tanti lucchesi”.

“Io sono pronto, ho già fatto le valige – ha detto Calabrese in videochiamata, ringraziando il Comune e in particolare l’ufficio turismo – Sono entusiasta dell’evento dal primo giorno in cui mi hanno proposto questa collaborazione. Ci ho visto una visione, una lungimiranza, un attaccamento alla città ma anche alle tradizioni. Abbiamo costruito un bel programma destinato a tutta la comunità e in particolare ai giovani, vista anche la presenza di noti influencer. Sono sicuro che sarà un successo: il cibo non è solo un nutrimento per il corpo ma anche per l’anima”.

“Tanto entusiasmo per questa terza edizione – ha aggiunto l’assessore Granucci – Tra le novità anche l’idea di riportare l’abitudine di fare spesa al mercato. Per questo abbiamo dedicato il loggiato di Palazzo Pretorio e piazza San Frediano alle botteghe di paese e il mercato contadino che venderanno prodotti tipici come i tordelli lucchesi, ai quali sarà dedicato un focus. Vedremo anche la partecipazione delle sagre, tra cui quella della zuppa di Aquilea e del tordello di Sant’Angelo”.

Street food, vino e sapori d’Italia

Non solo prodotti tipici lucchesi: in Piazzale Don Baroni arriva “Viva la Puglia” (street food con cibi pugliesi, birra artigianale, folklore e intrattenimento con musica e balli). In Piazza Guidiccioni, invece, “Sapori d’Italia” con le eccellenze gastronomiche più amate del territorio nazionale e prodotti dalla Sardegna, Sicilia, Toscana e Piemonte. In Piazza Anfiteatro anche “Lucca In Vino”, oltre 300 etichette di cantine espositrici provenienti da tutta Italia con i loro prodotti di eccellenza, e l’Antico Pastificio Morelli.

La rassegna si concluderà in grande stile al Real Collegio, con la “Cena delle 8 osterie Slow Food”, che proporranno un menù degustazione di otto portate ispirate ai piatti tradizionali del territorio.

Il programma

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 14 marzo alle 18.30 a Villa Bottini. Alle 21, spazio al teatro con EaT – enogastronomia a teatro: lo spettacolo Saga Salsa, con Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli, un viaggio tra cibo, cultura e tradizione (ingresso su prenotazione inviando una mail a [email protected]).

Sabato 15 marzo alle 10 nell’Auditorium Agorà, spazio all’editoria con la presentazione della rivista Cook Inc, eccellenza lucchese premiata ai Gourmand World Cook Book Awards 2022 (ingresso libero).

Sempre sabato 15 marzo, alle 11.30, sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio, show cooking con Maria Cristina Bellelli, celebre giornalista e divulgatrice enogastronomica, insieme a Peppone Calabrese e con la collaborazione di Podere Micheli di Lucca. Nel pomeriggio di sabato, il Teatro San Girolamo ospiterà due imperdibili masterclass: alle 17.30 saranno protagonisti gli strumenti musicali tradizionali, con Ambrogio Sparagna, tra i più grandi esperti di musica popolare italiana. Alle 18.30 invece la masterclass “Cibo e territorio: storia e poetica della narrazione” sarà coordinata da Peppone Calabrese. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Alle ore 21, gran finale musicale con il concerto di Ambrogio Sparagna & Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana (anche in questo caso ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

Per i più piccoli, domenica 16 marzo, alle ore 10.30 al Centro Culturale Agorà, si terrà il laboratorio didattico “Io da grande farò l’agricoltore”, con Andrea Micale, giovane contadino e creatore della pagina social SweetyFarm.

Per il pranzo di domenica, i ristoranti del centro storico organizzano il “Tordello di strada”, con una versione da asporto del piatto simbolo della cucina lucchese.

Il programma completo è consultabile su www.turismo.lucca.it.