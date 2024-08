Lucignana, una passeggiata spirituale con Giuseppe Cederna fino all’Eremo di Sant’Ansano

Lucignana (Lucca), 20 agosto 2024 - Dopo padre Bernardo, Folco Terzani e Giovanni Lindo Ferretti, quest’anno la tradizionale passeggiata spirituale dalla Libreria sopra la Penna all’Eremo di Sant’Ansano è affidata a Giuseppe Cederna con il reading “Su questa terra”. Appuntamento sabato 24 agosto alle ore 17, a Lucignana per la quarta edizione di “Little Lucy. Un festival letterario piccolo così”. Attore, scrittore, viaggiatore e alpinista, Cederna guiderà il pubblico in questa passeggiata nella natura per camminare insieme, ascoltando il respiro della terra sotto i piedi. Camminare in silenzio, scoprendo il piccolo e l’infinitamente grande tra le radici di una quercia, nel riflesso di una pozzanghera o nel richiamo di un uccello. Camminare in compagnia dei poeti e degli scrittori che ci insegnano ad amare il mondo. La poesia è leggera, occupa poco spazio, si può infilare nello zaino o portarla a memoria. La poesia è la gratitudine del cammino. Ci accompagnano le parole di Walt Whitman, Thich Nhat Hanh, Wislawa Szymborska, Costantino Kavafis, Chandra Candiani, Pia Pera, Claudio Damiani, Vivian Lamarque, Antonio Cederna, Raymond Carver. “Little Lucy. Un festival letterario piccolo così”, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, in collaborazione con Isabella Di Nolfo e Tina Guiducci, è organizzato da Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura, è realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con il contributo del Comune di Coreglia e la collaborazione della Croce Verde e della Parrocchia di Lucignana. Fondamentale per l’organizzazione del Festival è il lavoro delle volontarie e dei volontari, guardiani delle attività del cottage che arrivano da tutta Italia pieni di entusiasmo. Maurizio Costanzo