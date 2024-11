Anfiteatro di Natale a Lucca. E da stasera si pattina

Lucca, 25 novembre 2024 – Anche piazza Anfiteatro si veste a festa e stasera inaugura la pista di pattinaggio al Caffè delle Mura. Dopo tante nuove inaugurazioni, Lucca si sta preparando a vivere un Natale pieno di magia, con eventi che illuminano la città e creano un’atmosfera unica. Ieri pomeriggio, piazza Anfiteatro ha dato il via ufficiale alle festività e ha indossato l’abito delle festa con l’accensione delle luci e di una locomotiva natalizia, sponsorizzata dall’azienda agricola La Badiola e dal Podere Micheli.

La locomotiva, riccamente decorata e illuminata, sarà uno dei simboli del Lucca Magico Natale, restando accesa per tutto il periodo delle festività.

L’evento, inaugurato alla presenza degli assessori Santini, Pisano e Granucci, ha attirato numerosi visitatori, che hanno ammirato la piazza trasformarsi in un teatro di luci e colori, dando il via alla stagione natalizia con un tocco di calore e magia. L’atmosfera natalizia non si ferma a Piazza Anfiteatro.

Oggi pomeriggio, l’attenzione si sposterà sul Caffè delle Mura, dove sarà inaugurata la nuova pista di pattinaggio su ghiaccio. L’evento, inizialmente previsto per sabato scorso, è stato rinviato a causa del maltempo, ma l’attesa sta per terminare perché alle 18, la pista verrà ufficialmente aperta con una serata speciale di pattinaggio sotto le stelle. La pista, storicamente collocata in piazza Napoleone, per la prima volta occuperà un location particolare. Una tra le più grandi della Toscana, rappresenta un’attrazione importante del programma natalizio di Lucca. Oltre a regalare ore di divertimento per grandi e piccini, l’inaugurazione sarà arricchita da un open buffet di biscotti di Natale e dalla presenza delle mascotte di Frozen, che renderanno la serata ancora più magica per i bambini. L’evento pensato per unire tradizione e divertimento, cercherà di attirare visitatori da tutta la regione in un contesto di festa e condivisione.