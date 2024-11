A Lucca il Natale è magico davvero. Folla in piazza per l’inaugurazione

Lucca, 24 novembre 2024 – Cioccolata calda, vin brulè, specialità culinarie da ogni angolo d’Italia e d’Europa, ma anche gioielli e decorazioni fatti a mano, opere d’arte, abbigliamento e molto, molto altro. Grande folla ieri pomeriggio in piazza Napoleone per l’attesissima inaugurazione di Lucca Magico Natale che quest’anno ha regalato a cittadini e turisti uno scenario davvero da fiaba. Oltre cinquanta casette di legno, un abete scintillante (acceso dopo un countdown intonato a gran voce da tutta la piazza), un coro gospel e Palazzo Ducale interamente illuminato, hanno fatto rivivere a grandi e piccini l’atmosfera di un tradizionale mercatino invernale tipico delle più belle capitali europee e città montane. Un lavoro, durato mesi, al quale l’amministrazione ha veramente donato anima e cuore: presenti all’inaugurazione il sindaco Mario Pardini e gli assessori Remo Santini, Paola Granucci, Giovanni Minniti e Mia Pisano. “Siamo molto emozionati. È stato impegnativo ma ce l’abbiamo fatta – ha commentato l’assessore Granucci –.

A Lucca non poteva non esserci un mercatino tradizionale. Una grande mancanza alla quale quest’anno abbiamo cercato di rimediare. Un’altra novità è la pista di pattinaggio al Caffè delle Mura che, per problemi causati dal maltempo, sarà inaugurata lunedì. Ringrazio tutti gli espositori che sono in piazza e che ci hanno aiutati a rendere possibile questa magnifica festa”.

“E’ da tempo che lavoriamo per rendere ancora più bella e accogliente questa città – ha aggiunto l’assessore Pisano –. Nelle prossime settimane sveleremo i dettagli anche di altri appuntamenti dedicati in particolare ai bambini e alle famiglie, con l’arrivo di Babbo Natale e della Fatina. Sarà un Natale ricco di tantissimi spunti per chi vorrà trascorrere qualche ora in serenità”.

“Ringraziamo gli uffici comunali e i tanti sponsor che hanno reso possibile tutto questo, lavorando anche con le intemperie – ha concluso l’assessore Santini –. In piazza quest’anno ci saranno anche due opere degli artisti Emiliana Martinelli e Michel Boucquillon”. In piazza San Michele, inoltre, è stato inaugurato il magnifico presepe opera di Francesco Zavattari.

L’inaugurazione di Lucca Magico Natale è stata anche l’occasione per fare un breve bilancio sui tanti lavori che l’amministrazione ha fatto in questo ultimo anno. Tra gli interventi più attesi, come ha ricordato il sindaco Pardini, il rifacimento di Piazza del Giglio e della facciata del Teatro; oltre 3 milioni di asfaltature nelle periferie e nelle frazioni; i 600mila euro di avanzo destinati all’adeguamento degli alloggi di risulta; la riapertura al pubblico di palazzo Guinigi come spazio dedicato a mostre permanenti e temporanee; i lavori nelle scuole per 2 milioni di euro, il nuovo assetto del Mercato Don Baroni e molto altro.