Natale a Viareggio, in Passeggiata e in centro shopping più luminoso

Viareggio, 24 novembre 2024 – Viareggio brilla per le feste di Natale: una cascata di luci illumina da ieri le strade della città. Acceso anche l’albero di 20 metri in piazza Mazzini. Due le novità di quest’anno: l’illuminazione di via Mazzini e la maxi stella cometa sul Belvedere Puccini. Un allestimento voluto e finanziato dal Comune, in collaborazione con Farmacity iCare e Beautyè, per un investimento di 180mila euro. “Abbiamo deciso di investire nelle luci natalizie per rendere queste feste magiche e avvolgere la città in un’atmosfera. Il tutto – ha detto l’assessore alle attività produttive Alessandro Meciani con la massima attenzione all’ambiente: utilizzate solo lampade a led a basso consumo e orologi astronomici di ultima generazione per lo spegnimento nelle ore diurne”. “Quest’anno, per la prima volta, iCare partecipa all’illuminazione natalizia della città – dichiara Moreno Pagnini, presidente iCare -. È il nostro modo per ringraziare i cittadini di Viareggio”. “Siamo davvero felici – aggiunge Riccardo Iacometti ad di Talea spa, per Farmaè e Beautyè – di portare il nostro piccolo ma sentito contributo”.

In Passeggiata sono state addobbate 90 palme per 2 chilometri e mezzo di luci. A queste vanno aggiunte 15 palme in piazza Mazzini, 15 in piazza Puccini, 2 in piazza Maria Luisa e 3 in piazza Campioni. E la Palma del Marinaio sul Lungo Canale. In centro sono state scelte le luci che attraversano la strada: in via Battisti, da va da via Garibaldi a via Mazzini, sono stati installati 15 lampadari 3d da 2metri alternati con 15 tende ice light a luce calda. In via Garibaldi, via Fratti, via san Martino, via Verdi e via Zanardelli ci sono 70 attraversamenti. Ma la novità è l’addobbo di via Mazzini per 40 attraversamenti alternati a sfere tridimensionali a luce calda. In piazza Dante, di fronte alla stazione dei treni, una casa di Babbo Natale e un pupazzo di neve e, per completare, sono state illuminate anche le farmacie comunali.

A Torre del Lago sono stati installati 60 attraversamenti con tende ice light a 570 led ciascuna. In piazza del Popolo inoltre, fa bella mostra una stella a 12 punte, alta 5 metri. Sul Belvedere, è stata messa una maxi stella cometa alta 8 metri e lunga 22, con struttura in ferro ricoperta di lampade a led a bassa tensione e ricoperta di carpet oro.