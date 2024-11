Firenze, 20 novembre - Con l'avvicinarsi del Natale le città della regione si trasformano in magici villaggi natalizi, le strade si riempiono di luci e degli imperdibili mercatini.

In tutta la Toscana, già dalla fine di novembre fino a gennaio è possibile girare per gli stand in cerca degli ultimi regali, decorazioni artigianali e gustare tutte le specialità natalizie italiane e non solo.