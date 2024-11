Torna il rifugio di Babbo Natale

Mercatino di prodotti di artigianato e non solo, con decine di banchi che si alterneranno nella presenza, allestito sul campo da basket; la cena dei Babbi Natale il 14 dicembre e la marcia a loro dedicata; la slitta che tanto successo ha avuto nel 2023 e che il 22 dicembre sarà protagonista in paese; i pony che diventeranno l’attrazione per i più piccoli ma, soprattutto la casa del Grinch, ricostruita nei minimi particolari in base al famoso film. Questo e molto altro per l’edizione 2024, la quarta in totale, della manifestazione "Il rifugio incantato" in programma da sabato 30 novembre a domenica 22 dicembre a Spianate, la più popolosa frazione di Altopascio, in via Mazzei, nei pressi dello spazio sagra e del campo sportivo. Tutto ciò in attesa della pista di pattinaggio su ghiaccio che gli organizzatori proveranno ad avere per il 2025, all’aperto, per la gioia dei bambini, ma anche per gli adulti, anche se dovranno essere risolti problemi di costi e di manutenzione. Vedremo. Intanto in questo 2024 basterà chiudere gli occhi e ritrovarsi proiettati in un mondo fantastico con elfi, mercatini magici, personaggi fiabeschi, in una magia di suoni e colori. Dai 700 metri quadrati dell’anno scorso si passa a duemila, allestiti dai Fratres locali, in collaborazione con Pro Loco, Asd Spianate calcio, associazione "La banda segreta". Si parte sabato 30 novembre, per tutti i fine settimana fino al 22 dicembre.

L’opera dei volontari è stata encomiabile, nello spazio sagra hanno lavorato per settimane, ogni sera, per costruire le casette e riprodurre, fin nei minimi particolari, un villaggio tipico del periodo natalizio. Dopo il successo degli anni passati, ormai questo evento è diventato una tradizione: "E’ un modo per creare aggregazione per le famiglie, in un periodo particolare, la festa più sentita – spiega Alessandro Balduini, uno degli organizzatori della kermesse, - il villaggio magico viene visitato tutte gli anni anche da diverse scuole, alcune provenienti da fuori territorio: Montecarlo, Villa Basilica, Castelfranco. Previsti anche laboratori, letture, truccabimbi e tanto altro per le famiglie". Ingresso gratuito per tutti i week-end, sabati e domeniche.

Massimo Stefanini