Baita di Babbo Natale, a Pontedera una casa tra renne, orsi polari e giocattoli

Pontedera (Pisa), 20 novembre 2024 – Igloo, pinguini, orsi polari, renne ridanciane. E poi gli elfi, la fantastica fabbrica dei giocattoli, l’ufficio postale per spedire le letterine dei desideri: ha preso il via a Pontedera l’edizione 2024 della Baita di Babbo Natale, quello con la barba vera che con un’occhiata riconosce i bambini buoni da quelli birbanti.

La Baita di Babbo Natale a Pontedera

Nelle prossime settimane, mentre i genitori si dedicheranno agli acquisti nelle vie di Pontedera illuminate dagli addobbi natalizi, i bambini, magari accompagnati dai nonni, potranno trascorrere interi pomeriggi nel regno dei ghiacci: per loro ci sono giochi e laboratori e sono già più di cento le prenotazioni arrivate da tutta Italia per il pacchetto “pernottamento, cena con Babbo Natale e ingresso nella Baita”. La Baita di Babbo Natale è patrocinata dal Comune di Pontedera con la Fondazione per la cultura di Pontedera.

La Baita di Babbo Natale è uno degli allestimenti natalizi più suggestivi d’Italia: ideato e organizzato da Paolo Grossi in collaborazione con Music Staff Italia, quest’anno festeggia l’11ma edizione, in via della Stazione Vecchia, negli spazi dell’ex Centro per l’arte Cirri adeguati temporaneamente per ospitare il villaggio della Lapponia di Babbo Natale.

La Baita di Babbo Natale resterà aperta al pubblico a Pontedera, in via della Stazione Vecchia tutti i sabati e le domeniche fino al gran finale in programma per il 23, 24, 25 e il 26 dicembre.