Toscana, ecco le città del Natale

Firenze, 18 novembre 2024 - La Toscana si veste a festa per il Natale. Ecco le città in cui fare tappa per vivere al meglio il periodo più magico dell’anno e farsi avvolgere da luci e divertimento.

EMPOLI

Empoli Città del Natale vive quest’anno la settima edizione. Il programma di iniziative, eventi e manifestazioni, ha preso il via il 16 novembre e andrà avanti fino a gennaio. Ecco Il cartellone delle iniziative. Partiamo proprio dai musei: tutti quelli di Empoli vedranno aperture straordinarie. Parliamo quindi del Museo della Collegiata di Sant'Andrea, il Museo Civico di Paleontologia, il Museo del Vetro e la già citata Casa del Pontormo. Al loro interno ci saranno incursioni musicali, laboratori per i più piccoli, giochi di ruolo e degustazioni. Palazzo Leggenda sarà addobbato a festa e diverrà la casa dei più piccoli con letture pomeridiane, laboratori con la tavoletta grafica, attività dedicate ai manga giapponesi e ospitando anche il coro delle voci bianche 'I cantori di Burlamacco' (appuntamento sabato 7 dicembre alle 17). La magia del Natale è pronta ad avvolgere l'antica torre e chi andrà a visitarla. Non è Natale senza i caratteristici concerti. I Concerti di Sant'Andrea a cura del Centro Busoni accompagneranno la rassegna, dal primo appuntamento domenica 17 novembre con le musiche di Bach e Busoni fino al Concerto di Capodanno al Palazzo delle Esposizioni. Torna il gradito appuntamento con il Toscana Gospel Festival: sabato 21 dicembre alla Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani arrivano le Harlem Sisters of Gospel alle 21. Venerdì 13 dicembre invece il suggestivo Concerto di Natale della Scuola primaria Ss.ma Annunziata alle 18.45.

Gli auguri in musica arrivano anche nelle frazioni, a cura dell'associazione Harmonia. Il primo appuntamento è per mercoledì 18 dicembre, nell'inedita sede del circolo Arci di Pontorme. Gli auguri "verranno cantati, suonati o recitati da te". Si replica al circolo di Ponte a Elsa alle 19 di venerdì 20 dicembre e per l'Epifania, lunedì 6 gennaio, alle 19 al circolo di Pozzale. I pezzi da 90 del teatro arrivano a Empoli in occasione delle feste: Federico Buffa porta il suo spettacolo 'Due pugni guantati di nero' nell'ambito del festival Battiti al Palazzo delle Esposizioni, domenica 24 novembre alle 18. Giovedì 28 novembre va in scena Così è (se vi pare) di Pirandello con Milena Vikotic, Pino Micol e GIanluca Ferrato al Giallo Mare Minimal Teatro.

Giovedì 5 dicembre è tempo di Fiesta, con Fabio Canino, al Teatro Excelsior, alle 21. Non è prosa ma è certamente cultura l'incontro Il cielo in una stanza sabato 7 dicembre al teatro Il Momento, dove Pietro Di Martino e Umberto Galimberti intervengono tra domande filosofiche e risposte educative. Arriverà anche Angela Finocchiaro per mettere in scena al teatro Excelsior 'Il calamaro gigante' di Fabio Genovesi, lunedì 16 dicembre alle 21. Sempre all'Excelsior venerdì 20 dicembre alle 21 il concerto di Antonella Ruggiero, straordinaria cantante italiana. Tanti altri spettacoli sono nel cartellone completo. Ritorna ancora la festa di Capodanno in piazza della Vittoria con musica, animazione e dj-set. Debutta invece 'I Vini delle Feste', degustazione guidata di spumanti e vini dolci sabato 28 dicembre alle 18, in collaborazione con Fisar Empoli.

Tra gli eventi eccezionali, la mostra in Santo Stefano chiamata 'Divine Creature'. Si tratta di un progetto fotografico ideato da Adamo Antonacci ed è incentrato sul tema della disabilità affiancato a quello dell’arte pittorica sacra. Diversi quadri famosi che raffigurano scene sacre sono riprodotti con fotomodelli con disabilità. Winter park (piazza Matteotti) giostre e pista di pattinaggio sul ghiaccio per un divertimento senza limiti. Mercatini di Natale (piazza della Vittoria e piazza Farinata) perfetti per ogni tipo di gusto e regalo, soprattutto quelli pensati all’ultimo momento. La grande nevicata. La neve farà vivere ai nostri abitanti la bellezza dei fiocchi bianchi mentre cadono delicati coprendo tutta Piazza Farinata degli Uberti. Le proiezioni sui palazzi. I palazzi si illumineranno di disegni colorati rappresentanti scene natalizie da ammirare a 360 gradi. Il magico mondo di Babbo Natale (Chiostro degli Agostiniani) Babbo Natale incontrerà i bambini che si addentreranno dentro il suo magico regno. Il trenino turistico. Salite sul trenino turistico per girare lungo le vie del centro per ammirare le nostre installazioni luminose. L'albero magico a giostra (piazza Matteotti). L'Albero Magico quest'anno sarà una splendida giostra, dove lasciarsi trasportare nell'atmosfera natalizia. Mattoncini village (via Paladini) Un mondo incantato fatto di mattoncini colorati. La casa delle mascotte (Palazzo Leggenda) i bambini potranno incontrare le loro mascotte preferite. La casa di Empolino (sotto Palazzo Leggenda) Vieni ad incontrare la mascotte di Empoli Città del Natale: Empolino. La parata di Natale. Un incantevole corteo festoso che attraversa le strade della città. La casa delle supereroine & supereroi, principesse & principi (palazzo Leggenda). Entra e lasciati trasportare in Lapponia, dove la magia delle feste prende vita.

AREZZO

Arezzo Città del Natale, la rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune di Arezzo partito dal 16 novembre, proseguirà fino al 6 gennaio, ogni fine settimana, e vestirà a festa il centro storico toscano. Quest’anno la magia del Natale sposa la magia delle arti offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica nella città che nel 2024 celebra il genio di Giorgio Vasari nel 450mo anno dalla morte attraverso la grande mostra “Il Teatro delle Virtù” e una serie di appuntamenti che omaggiano l’artista nella sua terra natale. Proprio per questa ricorrenza l’intera edizione di “Arezzo Città del Natale 2024” avrà come filo conduttore il tema “Il Natale delle Arti”: arte e artigianato sono infatti il fil rouge dei tanti appuntamenti che si susseguiranno fino all’inizio del nuovo anno, a partire dal suggestivo percorso di istallazioni e proiezioni luminose che offrirà una lettura insolita ed emozionante di architetture e palazzi storici. Il “Prato”, grande area verde che domina la città, si trasforma nel “Bosco delle emozioni”. Qui viene realizzata una delle istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia: oltre 640mila luci led illuminano ben 8mila metri quadrati di questo giardino storico offrendo spettacolari giochi di luce a bassissimo impatto energetico. Tra le novità più attese la “Piazzetta del vischio”, uno spazio di luce che si spalanca nel bosco del “Prato” offrendo ai visitatori la possibilità di esprimere le loro emozioni. Tornano poi la pista del ghiaccio e la ruota panoramica e si accende “Il mercato delle arti” con tante proposte di artigianato e artigianato artistico perfette per chi cerca un dono esclusivo. La monumentale Fortezza Medicea, situata nel punto più alto del Prato, ospita “Natale in Fortezza”: i meravigliosi spazi architettonici si vestono di magia per accogliere la “Casa di Babbo Natale” (fino al 24 dicembre): oltre 10.000 metri quadrati di divertimento per un percorso unico dove si potranno incontrare il grande vecchio coi suoi elfi, tra giochi, installazioni, il Planetario, il Villaggio Lemax e tante sorprese. Fra le novità dell’edizione 2024 ad “Arezzo Città del Natale” arriva Eurochocolate che dal 16 al 24 novembre offrirà un’anteprima nel Chiostro della Biblioteca per poi trasferirsi in Piazza della Libertà dove dal 5 al 29 dicembre sarà a disposizione dei golosi di ogni età. Sempre il Chiostro della Biblioteca accoglierà nel primo week end di dicembre, in concomitanza con la Fiera Antiquaria, una nuova edizione di “Gioiello in vetrina”, mostra mercato di preziosi vintage e contemporanei. Altra attrazione inedita del “Natale delle Arti” sarà l’esposizione di alcuni quadri del Presepe di Greggio: statue a grandezza naturale che riproducono le scene affrescate da Giotto nella Basilica di San Francesco di Assisi saranno allestite in alcuni luoghi simbolo della città. In Piazza Grande (fino al 29 dicembre) tornano i Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo e si respirano le atmosfere uniche del Villaggio Tirolese con le sue baite del gusto e dei prodotti artigianali tipici. Sempre in Piazza Grande, il suggestivo Palazzo di Fraternita ospita “Brick House” (fino al 29 dicembre), la casa dei mattoncini più famosi del mondo che torna con ben 40 opere d’arte in stile, grandi installazioni, mosaici e moc. Grazie all’ospitalità dell’Amministrazione Provinciale, l’Atrio d’onore del Palazzo della Provincia ospiterà laboratori per bambini dedicati agli amatissimi mattoncini.

Nel Chiostro della Biblioteca (in via dei Pileati, 8) dal 5 dicembre al 29 dicembre si terrà la mostra mercato “Artigiani di Natale” che propone l’eccellenza dell’artigianato locale. Presepi originali saranno allestiti nelle chiese di Arezzo mentre piazza San Jacopo e piazza Risorgimento ospiteranno un mercatino tradizionale caratterizzato da piccole casette in legno che offriranno l’atmosfera tipica del villaggio natalizio. Nella Chiesa di San Michele (dal 14 al 22 dicembre), verrà allestita la mostra Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale – 1914. Curata da Antonio Besana e proposta ad Arezzo grazie al Centro Culturale di Arezzo con la Fondazione Arezzo Comunità con il patrocinio del Comune di Arezzo, l’esposizione racconta l'episodio della "Tregua di Natale" del 1914, un momento di straordinaria umanità e offre ai visitatori l’opportunità di riflettere su valori fondamentali come la pace, la fratellanza e la riconciliazione. L’intera città sarà animata dallo spirito del Natale con eventi a sorpresa che si svolgeranno in alcune piazze cittadine. Saranno tante le iniziative collaterali sul tema delle “arti” che regaleranno atmosfere uniche fondendosi con il patrimonio culturale che la città offre. L’edizione 2024 di Arezzo Città del Natale sarà resa più sicura grazie al lavoro della Fondazione Arezzo Comunità, che ha coordinato l’attività delle tre pubbliche assistenze che presteranno servizio durante la manifestazione. Arezzo Città del Natale è un progetto ideato e voluto dal Comune di Arezzo e organizzato dalla Fondazione Arezzo Intour, con la collaborazione di molte associazioni culturali e di categoria, aziende locali e artisti. Partner istituzionali: Fondazione Arezzo Comunità, Fondazione Guido d’Arezzo, Amministrazione Provinciale di Arezzo. Con il patrocinio di: Ministero del Turismo, Regione Toscana. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di Camera di Commercio Arezzo e Siena. Main Sponsor: Atam. Sponsor: Coingas, Zero Spreco Aisa, Toy Motor, Estra, Banca Popolare di Cortona, Gruppo Martinelli.

PISTOIA

Il conto alla rovescia è iniziato: il 23 novembre si accenderanno luci e colori di Pistoia Città del Natale. Alle 17 piazza Duomo si animerà con le videomapping natalizie, e nello stesso momento il sindaco Alessandro Tomasi accenderà l'Albero di Natale, accompagnato dal concerto “I Grilli sotto l'albero” del coro I Grilli Cantanti diretto da Lucia Innocenti Caramelli, e dal concerto “È magia il Natale” di Banda Zenzero e Tempo Futuro aps. Il pomeriggio sarà animato poi dal concerto dei Vocal Blue Trains, un gruppo vocale di 34 cantanti e musicisti, dalla musica itinerante della Magicaboola Brass band, dalla parata delle Farfalle luminose su trampoli, e dalla sfilata di Minnie, Paperino, Topolino e dei fantastici personaggi dei cartoons. Per un mese e mezzo, fino al 6 gennaio, le vie, le piazze, i monumenti e i luoghi cittadini, dal centro alle frazioni, saranno addobbati a festa e animati da iniziative ed eventi per ogni età Sempre il 23 novembre verranno inaugurati il mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo, arricchito da una nuova versione del Bosco Incantato, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza San Francesco (entrambi nella mattinata) e la Casa di Babbo Natale nelle Sale affrescate del Palazzo Comunale (nel pomeriggio). Al Polo Culturale Puccini Gatteschi negli orari di apertura prenderà il via il laboratorio per adulti L'albelibro, addobbo dell'albero di Natale con dono/scambio libri. Nel pomeriggio in Palazzo de’ Rossi la curatrice racconterà la mostra In visita | Maria Lai, mentre alla Biblioteca San Giorgio si terrà la lettura per bambini La mamma di Neandertal: una donna di altri tempi (editoriale scienza, 2024) con Irene Biemmi e Sandro Natalini. La sera (replica il 24 novembre) al Teatro Manzoni andrà in scena La Locandiera di Carlo Goldoni, per la regia Antonio Latella, con Sonia Bergamasco Tutta la città fino al giorno della Befana sarà addobbata a festa con luminarie, alberi di Natale e presepi e animata da eventi culturali e iniziative. In piazza Duomo sugli edifici, dalla chiesa al Palazzo Comunale, dalla Torre campanaria al Tribunale, saranno proiettati fasci di luce e videomapping. Luci aeree abbelliranno le strade tra Piazza Giovanni XXIII, Piazza della Sala, Globo e Corso Gramsci, quelle nell'area tra Piazza San Francesco, Porta al Borgo, Capostrada, Porta Carratica, Stazione Ferroviaria e Piazza della Resistenza e quelle nella zona tra Porta San Marco, Pontelungo e Viale Adua. In via degli Orafi è previsto un allestimento con luci d'artista. Verranno illuminati con luci calde giardini ed edifici di interesse storico-culturale come l' Ospedale del Ceppo e il Parterre. Nel centro storico e nelle frazioni si incontreranno 27 alberi di Natale decorati con luci e addobbi realizzati dagli alunni delle scuole pistoiesi.

Saranno posizionati in Piazza Duomo davanti al Palazzo del Governo, in Corso Fedi, in San Filippo, in Piazza San Bartolomeo a Bonelle in Piazza Modesta Rossi, a Fornaci in piazza Nelson Mandela e in Via del Fornacione, a Bottegone in Piazza D’Angela, a Porta Lucchese, in Via delle Pappe, in Piazza San Lorenzo, alla Scuola materna alle Piastre, all' Ospedale San Jacopo, a Monteoliveto, in Piazza Dante, nella Piazzetta della Sapienza, in Piazza Civinini, in Piazza Giovanni XXIII, in Piazza Garibaldi, davanti alla chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, al Giardino di Cino, alla Galleria Nazionale. “Pistoia in questo periodo si illumina e si anima grazie alle tante proposte in calendario fino alla Befana” afferma il sindaco Alessandro Tomasi. “L'augurio è di vedere le nostre piazze piene di persone che possano cogliere pienamente le occasioni che la città saprà offrire. Gli eventi e gli allestimenti si intrecciano con l'atmosfera autentica che Pistoia ha preservato e che nel periodo natalizio trova compimento”. Per un mese e mezzo ci saranno letture, concerti, spettacoli di teatro e danza, musica itinerante, giochi, visite guidate alle mostre, mercatini artigianali a tema e una versione invernale del Pistoia Blues Festival, “Magia di Natale” organizzata dall'associazione Blues'in.

Maurizio Costanzo