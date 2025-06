Sesto, in scena letture sceniche dai racconti di Flannery O'Connor

Firenze, 13 giugno 2025 - Dedicato a Flannery O'Connor. Alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino due letture sceniche dai racconti della scrittrice americana nel centenario della nascita. Appuntamento munedì 16 giugno alle ore 21,15. Dieci racconti intrisi di sensibilità gotica e potenza satirica, trame e vicende che hanno ispirato generazioni di artisti. “Un brav’uomo è difficile da trovare” è il progetto teatrale di Archivio Zeta dedicato all’omonima raccolta di Flannery O'Connor e realizzato nel centenario della nascita della scrittrice americana. Un progetto in due serate che prenderà il via lunedì 16 giugno alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (ore 21,15), con letture sceniche di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni. Uscito nel 1955 “Un brav’uomo è difficile da trovare” impose immediatamente Flannery O’Connor come l'esponente di punta di quello che sarebbe stato ribattezzato il «gotico sudista». Dal racconto che da il titolo al volume – con le parole misteriose con le quali il Balordo, capo di una banda di rapinatori e assassini, chiude la storia – all’irruzione di uno straniero nella tranquilla esistenza della «brava gente di campagna» di un’altra memorabile novella, fino alla sarcastica rielaborazione del tema razziale nel «Negro artificiale», O’Connor attinge al grottesco e a un umorismo a tratti feroce per costruire un microcosmo umano in miracolosa sospensione tra commedia e tragedia, amore e crudeltà, dannazione e salvezza..La seconda serata dedicata a “Un brav’uomo è difficile da trovare” si svolgerà lunedì 23 giugno, sempre alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Info e programma completo della rassegna “Un palco in biblioteca” sono disponibili sul sito ufficiale www.bibliosesto.it. L’ingresso agli spettacoli della rassegna Un palco in biblioteca è gratuito tranne dove diversamente indicato. Prenotazioni online bit.ly/sestoeventi o telefonicamente al numero 055.4496851 (tranne dove diversamente indicato). Come arrivare. Linea 64 Autolinee Toscane: dalla stazione di Sesto Fiorentino fino a capolinea. Linee 2 e 28 Autolinee Toscane da Piazza Dalmazia fino a fermata Cimitero, poi proseguire a piedi lungo tutto il viale XX settembre. Linea 57 Autolinee Toscane da Piazza Puccini fino a fermata Primo Maggio 03, poi proseguire a piedi attraverso via Manin e viale XX Settembre. Maurizio Costanzo