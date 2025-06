Firenze, al Florida danza, performance e i versi di Giacomo Leopardi

Firenze, 13 giugno 2025 – Due giornate di spettacoli per indagare nuove forme di relazione e altri modi di stare al mondo fatti di cura e incontro, tra danza, performance e i versi immortali di Giacomo Leopardi. Continua a Firenze “Poesia nella città”, la rassegna firmata Versiliadanza - realtà impegnata da oltre 30 anni nella ricerca, diffusione e produzione dell’arte coreutica - che attraverso la parola, la musica e le arti sceniche persegue i temi del dialogo e dell’inclusione. Lunedì 16 giugno ore 19 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111/r) in scena “Sky Castaways” primo studio dal nuovo lavoro della coreografa e danzatrice Ilenia Romano che, insieme a Michael Incarbone, racconta il percorso di due esseri, un tempo umani, catapultati di colpo nel tunnel dell’eternità. Spaesati e ancora legati a ciò che erano nella realtà cosciente, troveranno un’altra maniera di esistere? Mercoledì 18 giugno ore 17 alla Biblioteca Thouar (piazza T. Tasso 3) sono due gli spettacoli in programma: “Corpi”, creazione della storica formazione d’avanguardia Naturalis Labor sul desiderio di ritrovare un legame con la natura, e Oscure Luminescenze” di Asmed/ Balletto di Sardegna, richiamo al caos in opposizione all’incasellamento della vita moderna. A fare da spartiacque letture dalle opere di Giacomo Leopardi firmate Versiliadanza e interpretate da Angela Torriani Evangelisti e Anna Dimaggio. Poesia nella città gode del sostegno di Ministero della Cultura e Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina in collaborazione con Sistema Biblioteche Comunali di Firenze, Rete di Solidarietà Q4 Isolotto-Legnaia, Teatro Cantiere Florida, Spazio Gada (ingresso gratuito con prenotazione consigliata, info www.versiliadanza.it). Entrando nel dettaglio degli spettacoli “Sky Castaways” vede sul palco due esseri sradicati da una condizione umana a cui erano abituati, la cui nuova vita eterna sembra muta e statica ma è in continua micro-macro trasformazione adattiva. Tra déjà vu immediatamente smentiti e cicli potenzialmente infiniti di inizi e fini, i corpi si cristallizzano in de-formazioni sulla soglia dell’animarsi. Le loro orbite nel movimento perpetuamente mutevole suggeriscono la realizzazione di un senso d’eterno in un’apparente fissità. Come in una tassellatura di avvenimenti, i vissuti dei corpi si modificano in una progressione di incastri e di associazioni d’immagini. Similitudini e opposizioni, sfasamenti e inversioni, rotazioni e traslazioni, segnano il passo di visioni oniriche e iconografie mutanti che strutturano il perdersi in istanti senza fine. Una produzione PinDoc /Produzione e Promozione Danzacontemporanea con il sostegno del progetto Toscana Terra Accogliente. “Corpi”, di e con Davide Angelozzi Elda Bartolacci, mira a riconnettere i legami con la natura, dove il nostro corpo funge da tramite. Un corpo che ha smesso di vivere in natura da molto tempo. Durante l’evoluzione il cervello umano ha fatto sì che la nostra percezione sia rivolta maggiormente al regno animale che a quello vegetale per questioni ovvie, come la difesa e la caccia, per cui alberi e piante appaiono solo sullo sfondo della nostra vita. L’umanità necessita di un’evoluzione/rivoluzione: un rinascimento spirituale volto alla comprensione del mondo vegetale e un cambiamento sociale ispirato alle dinamiche delle piante. “Oscure Luminescenze” è una visione del mondo moderno, dove diveniamo presto anelli di un sistema dal quale tuttavia, di tanto in tanto, la vita ci richiama al disordine, portandoci a intravedere nuovi impensati approdi. Con coreografie di Valeria Angela Russo e Lucas Delfino Monteiro, che ne è anche interprete insieme a Flavia Dule, per la regia di Senio Giovanni Barbaro Dattena. Fondata nel 1993, Versiliadanza dal 2012 risiede stabilmente al Teatro Cantiere Florida e riunisce al suo interno personalità artistiche per attuare la diffusione dell’arte coreutica attraverso la produzione di spettacoli, la ricerca coreografica con stili e su campi differenti, l’organizzazione di eventi legati alla danza e all’arte contemporanea. Negli anni la Compagnia ha ospitato e collaborato con artisti di fama mondiale quali Antonio Tabucchi, Susanne Linke, Urs Dietrich, Bob Wilson, Luciana Savignano, Paco Decina, Igor Mitoraj e strutture come il festival La Versiliana, l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij, Fabbrica Europa, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Bagnolet Seine Saint Denis, Small Theatre/NCA e Ambasciata d’Italia a Yerevan (Armenia). Nella proposta della compagnia trovano spazio performance inclusive, realizzate da artisti con disabilità e non, che lavorano insieme all'interno di un processo formativo e creativo multidisciplinare teso allo sviluppo di un linguaggio artistico altamente fruibile. Gli obiettivi principali sono la formazione, l'audience development e la mobilità internazionale degli artisti e delle organizzazioni, intenti che vengono perseguiti attraverso workshop, laboratori internazionali, residenze creative e spettacoli. Ingresso gratuito per tutta la manifestazione con prenotazione consigliata a [email protected] / 3288003340.

