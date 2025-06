Firenze, alla Galleria dell’Accademia focus tematici durante le aperture serali

Firenze, 14 giugno 2025 - Sei differenti focus tematici arricchiranno le sere d’estate alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Dal 3 giugno al 22 luglio, ogni martedì il museo fiorentino rimarrà aperto fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso alle ore 21.15). Durante queste serate, il personale della Galleria accoglierà i visitatori con approfondimenti tematici legati alle sale del museo. L’iniziativa permette di migliorare la gestione del flusso di visitatori in alta stagione, offrendo loro la possibilità di godersi una passeggiata notturna all’interno della Galleria per ammirare sotto una nuova luce le sue collezioni permanenti. A rendere speciali queste serate sarà lo staff della Galleria dell’Accademia di Firenze che, senza ulteriori prenotazioni da effettuare, accoglierà i visitatori offrendo sei approfondimenti tematici ispirati a un autore, un’opera d’arte o una sala del museo. Il primo appuntamento è previsto per martedì 10 giugno dalle ore 19.00 alle 21.30 con un focus sulla Gipsoteca, che custodisce i modelli in gesso dello scultore Lorenzo Bartolini e del suo allievo Luigi Pampaloni. Il 17 giugno, invece, sarà la volta del Museo degli Strumenti musicali, che ospita le collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena, raccolti tra la seconda metà del secolo XVII e la prima metà del XIX. I martedì successivi, infine, i visitatori avranno l’occasione di approfondire la propria conoscenza delle opere ospitate presso la Sala del Colosso, la Sala di Giotto e dei Giotteschi, e le Sale del Primo Piano. Ricordiamo che la Galleria dell’Accademia di Firenze è regolarmente aperta e visitabile da martedì a domenica. Il consueto orario d’apertura è dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). Dal 3 giugno al 22 luglio 2025, ogni martedì il museo fiorentino rimarrà aperto fino alle fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso alle ore 21.15). La prenotazione è fortemente consigliata (al costo di 4 euro), disponibile telefonicamente contattando Firenze Musei (Tel +39 055 294883) oppure sul sito ufficiale della Galleria dell’Accademia di Firenze. Gli approfondimenti tematici partiranno martedì 10 giugno, dalle ore 19.00 alle 21.30. Questo il calendario. Martedì 10 giugno: Gipsoteca. Martedì 17 giugno: Museo degli Strumenti musicali. Martedì 24 giugno: Sala di Giotto e dei Giotteschi. Martedì 1 luglio: Sale del Primo piano. Martedì 8 luglio: Sala del Colosso. Martedì 15 luglio: Sala di Giotto e dei Giotteschi.