Empoli si conferma città del Natale. Alberi, neve e tanta magia per sognare

di Ylenia Cecchetti

"A Empoli tutto è possibile: anche anticipare il Natale di un mese". La sfida? Che i numeri siano più alti delle passate edizioni. "L’obiettivo che ci diamo è lavorare ancora meglio dell’anno precedente. Ci proviamo. Le premesse ci sono tutte". Lo ha detto Luca Bruschi dell’associazione Centro Storico Empoli, ieri pomeriggio, davanti ad una piazza che ha chiamato a raccolta migliaia persone. È stata una cerimonia di apertura da tutto esaurito, con una città in sold out a ’gridare’ il countdown per l’accensione della prima istallazione luminosa.

Con le “Mani della vita“ di piazza della Vittoria finalmente illuminate, ha preso il via la settima edizione di “Empoli Città del Natale“. La prima da sindaco per Alessio Mantellassi che ha manifestato l’emozione di tagliare il nastro in un centro storico addobbato a festa e gremito di persone. "Invito le famiglie a godersi le luci e l’intrattenimento – ha detto dal palco principale il sindaco –. Ma anche a sostenere il commercio locale. Perché Empoli sia una città viva e sicura, il commercio deve funzionare. E invito a cogliere la spensieratezza di questo periodo. Il Natale è la festa della speranza per eccellenza, che ce ne sia per tutti".

Riqualificare il centro storico per evitare la desertificazione commerciale. C’è anche questo obiettivo tra quelli che Confesercenti si è posto nell’organizzare la manifestazione. Si comincia da qui. Dalla magia del Natale per contrastare la chiusura delle attività. Prima della parata delle mascotte e dello show delle ragazze della scuola di ballo Move, spazio agli interventi istituzionali, aspettando il gioco di luci e di proiezioni sui palazzi. "Abbiamo ereditato questo evento – ha aggiunto l’assessore al Commercio Adolfo Bellucci –. Sarà sicuramente da migliorare. È importante andare oltre le luci. Pensare ad un Natale di cultura, teatro e spettacoli che unisce la città intera". Prima edizione da assessore per Matteo Bensi, salito sul palco per i suoi auguri agli empolesi. "C’è un grande senso di responsabilità – ha fatto presente l’assessore empolese alla Cultura –. Vogliamo regalare un Natale in cui si possa parlare di libri, arte, pace, in una rete viva di musei che andrebbe ricordata e sostenuta tutto l’anno. Questo periodo è una vetrina importante. Che sia un Natale di tutti e per tutti".

Ad abbracciare i visitatori più piccoli Super Mario, Peppa Pig, i personaggi più amati dei cartoni animati, le principesse e i super eroi. Da Batman a Spider Man, foto ricordo e musica in un corteo che ha raggiunto piazza Farinata degli Uberti per l’accensione dell’albero e la grande nevicata che ogni anno incanta grandi e piccini. E poi via, a bordo del trenino turistico per visitare la città, perdendosi tra le vie vestite a festa. Passeggiare tra le 80 baite bianche dei mercatini assaporando una cioccolata fumante in tazza e poi incontrare Empolino, la mascotte della manifestazione da ’bloccare’ per un selfie.

Il sogno è servito: entrare dentro il Grande albero di Natale, fare capolino tra l’ufficio postale degli elfi con la letterina dei desideri in mano e correre a visitare la Casa delle principesse e dei supereroi dopo aver varcato un ascensore magico. E perché non percorrere poi la Via Leggendaria, scortati dall’allegra banda di musicisti per la tradizionale parata natalizia. Ed ecco il Winter Park di piazza Matteotti, posto ideale su cui scivolare, che sia con i pattini ai piedi o sullo slittino. Benvenuti a “Empoli Città del Natale“, tra le prime in Toscana ad accendere la festa e tra le ultime a salutare il periodo più atteso dell’anno.