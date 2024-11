Dalla musica alla cultura. Al via due mesi di eventi. Per tutti i gusti e ogni età

Natale fa rima con cultura. In centro storico ma anche e soprattutto nelle frazioni. Con il taglio del nastro di ieri in piazza della Vittoria, prende ufficialmente il via il calendario degli eventi che ci accompagneranno nei prossimi due mesi. Fino al 12 gennaio, sono 64 le iniziative messe in piedi dall’amministrazione comunale. Si comincia stasera: se è vero che non è Natale senza i concerti della tradizione, ecco le musiche di Bach e Busoni portate alle 16 in Collegiata Sant’Andrea dal pianista Alessandro Marangoni e dall’organista Paolo Oreni. Un concerto gratuito per iniziare ad assaporare la magia delle festività. Dal Centro Busoni a Giallo Mare, dal Teatro Shalom all’associazione Il Contrappunto, dall’associazione Harmonia al Cinema Teatro Excelsior, ad affiancare Empoli Città del Natale ci saranno, quindi, anche tanti momenti culturali. Partendo dai musei, tutti quelli di Empoli vedranno aperture straordinarie per il mese di dicembre con incursioni musicali, laboratori per i più piccoli, giochi di ruolo e degustazioni. Il cuore della festa? È a Palazzo Leggenda, che tra i tanti eventi accoglierà il coro delle voci bianche I cantori di Burlamacco sabato 7 dicembre alle 17. Amanti del teatro, questo Natale è per tutti voi. La prossima domenica (24 novembre) alle 18 il giornalista Federico Buffa porterà in città lo spettacolo "Due pugni guantati di nero" al Palazzo delle Esposizioni. Giovedì 28 al Giallo Mare Minimal Teatro andrà in scena invece "Così è (se vi pare)" di Pirandello con Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato. Ancora spettacoli giovedì 5 dicembre con "Fiesta": sarà Fabio Canino a calcare il palco del Teatro Excelsior alle 21. Non è prosa ma è certamente cultura l’incontro "Il cielo in una stanza" previsto per sabato 7 dicembre al teatro Il Momento, dove Pietro Di Martino e Umberto Galimberti interverranno tra domande filosofiche e risposte educative.

E non finisce qui. All’Excelsior è attesa anche Angela Finocchiaro per "Il calamaro gigante" di Fabio Genovesi, spettacolo a cui si potrà assistere lunedì 16 dicembre alle 21. Nella stessa location venerdì 20 dicembre alle 21 ci sarà la straordinaria Antonella Ruggiero in concerto. Parte attiva dei festeggiamenti, poi, il mondo della scuola con il suggestivo concerto organizzato dalla primaria Santissima Annunziata per venerdì 13 dicembre alle 18.45. E c’è grande attesa per il ritorno del Toscana Gospel Festival, con le Harlem Sisters of Gospel, che saprà emozionare il pubblico il 21 dicembre alle 21 dalla Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani. Infine, uno sguardo in periferia con l’associazione Harmonia pronta a portare i suoi ’auguri cantati’ mercoledì 18 dicembre nella sede del circolo Arci di Pontorme. Si replica al circolo di Ponte a Elsa alle 19 di venerdì 20 dicembre e per l’Epifania, lunedì 6 gennaio, alle 19 al circolo di Pozzale. A debuttare in questo inverno 2024 anche l’iniziativa "I Vini delle Feste", degustazione guidata di spumanti e vini dolci sabato 28 dicembre alle 18. Per un brindisi di fine anno coi fiocchi.

Ylenia Cecchetti