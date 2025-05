La caffetteria-libreria: "Era il mio sogno"

CERTALDOLa lampadina si è accesa un anno e mezzo fa, "scrollando" video sui Tik Tok. Dallo smartphone, l’input, l’idea. Da qualche parte negli Stati Uniti aveva aperto una libreria particolare: oltre ai libri, un piccolo salottino dove rilassarsi, far giocare i propri figli e un angolo bar. Il video poi si perde nel fiume dei contenuti social e Laura Ziccardi non riesce più a ritrovarlo. Ma quell’idea le resta in testa: perché non provarci… a Certaldo? Ha inaugurato il 23 giugno scorso "The Book Bar", una caffetteria, pasticceria e libreria nata dalla determinazione e dalla voglia di fare di una 35enne che a Certaldo ci è finita per amore. Originaria di Cesena, sposata con un gambassino, madre di un’adolescente e di un bimbo più piccolo, la giovane imprenditrice ha lanciato il cappello in aria provando ad inventarsi un nuovo modo di intendere il classico bar.

"Lavoravo in fabbrica ma volevo cambiare – racconta Ziccardi –. Mi sono informata da Cna, ho ottenuto un finanziamento per partire con la nuova attività imprenditoriale e mi sono lanciata in questa sfida". Sfida doppia, considerando che Certaldo non è certo New York. The Book Bar è nato così, unendo in un’unica esperienza la passione per la caffetteria, per i giochi da tavolo e per i libri (in vendita ce ne sono circa 6mila dai fantasy ai grandi classici). Un posto tranquillo dove ritrovarsi con amici e familiari per passare del tempo insieme, per fare quattrochiacchiere, socializzare o semplicemente staccare dalla routine quotidiana e rilassarsi un po’.

I dolci in vetrina, tutti artigianali. Prodotti senza lattosio, senza glutine e vegani per andare incontro a tutti i gusti ed esigenze. Dopo aver maturato anni di esperienza in pasticceria, il laboratorio del Book Bar è il regno di Laura, che tra un muffin e un banana bread non ha dubbi. "Mai smettere di sognare, ci tengo a dirlo ai ragazzi di oggi. Io sono partita da zero, non ho ricevuto aiuti da parte di nessuno. Ho solo, fortemente, voluto". Un esempio che può essere davvero d’ispirazione per chi ha un’idea imprenditoriale.

Ylenia Cecchetti