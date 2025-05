Scontro mortale fra auto e moto, muore ex comandante dei carabinieri. Aveva 63 anni

Gambassi Terme (Firenze), 3 maggio 2025 – Le lamiere contorte sull’asfalto e pezzi di carrozzeria schizzati ovunque sulla strada e nel campo. Il corpo dilaniato volato a una ventina di metri di distanza, scomparso in un canale di scolo. Una scena drammatica quella che si è presentata ai primi soccorritori dell’incidente in via Varna, accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 17.30, nel comune di Gambassi Terme. A perdere la vita è stato l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Gambassi Terme, Massimo Pignataro, 63 anni, che viaggiava su una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto che proveniva nella direzione opposta. Teatro del tragico evento un paesaggio stridente, quello bucolico delle dolci colline della Valdelsa in un pomeriggio dalle temperature estive. A quanto appreso l’auto stava scendendo verso Castelfiorentino mentre la moto stava salendo quando, poco fuori la frazione di Varna, i due mezzi sono entrati in collisione. I motivi dello scontro sono al vaglio della polizia municipale che è intervenuta sul posto, insieme ai carabinieri di Gambassi Terme e ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino.

La centrale del 118 ha attivato, oltre all’automedica e un’ambulanza, anche l’elisoccorso Pegaso che però è poi ripartito senza passeggero perché purtroppo il ferito che avrebbe dovuto trasportare non ce l’ha fatta. Pignataro, andato in pensione nel 2022 dopo molti anni di onorato servizio, è morto praticamente sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. A seguito dell’impatto con la vettura il suo corpo è stato sbalzato a diversi metri di distanza dalla moto. I soccorritori lo hanno trovato nella scarpata dentro un canale di scolo ed un pozzo dove convogliano le acque piovane. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno dovuto posizionare una scala per consentire al medico di scendere in sicurezza e constarne il decesso. Al termine dei rilievi i vigili del fuoco hanno effettuato il recupero del corpo.

Chi era alla guida dell’auto è rimasto praticamente illeso dall’incidente. Nonostante lo choc è riuscito già sul posto a fornire le prime informazioni alle autorità in merito all’incidente. Ovviamente la dinamica è da ricostruire. Per effettuare le complicate manovre di recupero la strada è rimasta chiusa per diverso tempo.