Pianeta Mmab. Appuntamenti per tutte le età

MONTELUPO FIORENTINOUna biblioteca sempre più vicina ai giovani. Creativa, attiva e ricca di appuntamenti dedicati alla lettura. Benvenuti al Mmab di Montelupo Fiorentino dove presto prenderà vita il progetto “Bookbang: fuori le pagine!“, con l’obiettivo di ampliare l’offerta e coinvolgere sempre più bambini, ragazzi e adulti in un percorso innovativo di promozione della lettura. Presentata dall’amministrazione comunale, l’idea è stata candidata ad un bando del Consiglio Regionale della Toscana con un piano di attività che coprirà il periodo da ottobre 2025 a dicembre 2026. Un anno di cultura e 50 mila euro di investimento (di cui 10mila cofinanziati dal Comune) per un ventaglio di attività per tutte le età.

Saranno confermati i “Favolosi martedì del Mmab“, laboratori settimanali per bambini dai 4 agli 11 anni, con letture animate per stimolare ascolto, immaginazione e pensiero critico. E’ una novità invece “BiblioDid“, percorsi didattici dedicati agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie di Montelupo, che includono visite interattive alla scoperta della biblioteca.

Il campus estivo? Tutti “In vacanza con l’autore“, iniziativa pensata per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni, che potranno lavorare fianco a fianco con autori e illustratori, esplorando il mondo della scrittura creativa e dell’illustrazione. Per gli over 12, ecco “Il mondo ascoltato da qui“, podcast e contenuti audio originali per valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l’inclusione anche di persone ipovedenti e non vedenti.

L’elemento ceramica, certo, non può mancare e diventa…fumetto. “Le avventure di ceramica: Paolo, Ortica e Alberto“ racconteranno pagina dopo pagina ai più piccoli la storia di Montelupo e della sua tradizione ceramica. Le edizioni saranno distribuite gratuitamente al Mmab e nelle scuole. Infine, il teatro con “Dalla pagina al palco“, dove i libri preferiti dei ragazzi diventeranno uno spettacolo messo in scena nello spazio culturale “Risorti“, recentemente restaurato. Un investimento sulle nuove generazioni, offrendo occasioni di crescita, scoperta e socializzazione.