Empoli accende il Natale. Domani inizia la festa. Nel segno dell’ecologia

Luci accese, va in scena la festa. Il Natale in Toscana quest’anno comincia proprio da Empoli, capofila di una manifestazione a carattere regionale che coinvolge nello stesso circuito anche Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli e Grosseto. Al via domani ’Empoli Città del Natale’, il taglio del nastro è per le 17,45 con l’accensione della ’Mani della vita’ in piazza della Vittoria, soltanto una delle imponenti istallazioni luminose disseminate per tutto il centro storico. Alle 18,30 tutti sotto al grande albero di Natale di 17 metri arrivato appositamente da Londra e che ora potrà essere ammirato in piazza Farinata degli Uberti.

La grande parata percorrerà il centro accompagnata dalla nevicata artificiale, e ancora sguardi all’insù per poter godere delle proiezioni natalizie sui palazzi. Non mancherà la ’Ghianda’ che con i suoi 20 metri di lunghezza è la più grande opera d’arte scultoria luminosa d’Italia, e ancora la natività luminosa con i suoi 10 metri di meraviglia. Dal Babbo Natale luminoso alla carrozza a cavallo con la grande zucca, passando per il pacco regalo gigante anche attraversabile, sono tante le decorazioni pronte a incantare grandi e piccini regalando un pizzico di magia in più a questo Natale.

Il programma di questa settima edizione è stato presentato ieri da Confesercenti a Firenze, palazzo del Pegaso. Se nel 2023 il traguardo tagliato è stato di un milione di presenze da tutta la penisola, ora l’obiettivo si sposta sui due milioni divisitatori. "Luci, colori, decorazioni: il Natale a Empoli è uno dei più belli della Toscana – commenta il presidente dell’assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo– Tutto in quell’ottica di sostenibilità che si porta avanti da tanto tempo". A tal proposito, occhio al green e all’ambiente. Torna il progetto ’Io riciclo’: se le installazioni luminose saranno temporizzate per abbattere il consumo di energia, la casa delle mascotte costruita in legno ospiterà piccoli visitatori intenti a giocare sul tema del riciclo. A tutti i baby giocatori verrà conferito l’attestato del buon riciclatore.

Molte anche le attività culturali organizzate dall’amministrazione comunale con aperture straordinarie, laboratori creativi e concerti. Tutti i musei di Empoli ospiteranno in via eccezionale incursioni musicali, giochi di ruolo e degustazioni. Palazzo Leggenda addobbato a festa diverrà la casa dei più piccoli con letture pomeridiane e attività dedicate ai manga giapponesi. I Concerti di Sant’Andrea a cura del Centro Busoni accompagneranno la rassegna, dal primo appuntamento di domenica con Bach e Busoni fino al concerto di Capodanno al Palazzo delle Esposizioni.

Confermata la presenza del Toscana Gospel Festival: sabato 21 dicembre alla Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani arrivano le Harlem Sisters of Gospel. Ricco il cartellone degli spettacoli teatrali e degli auguri in musica che toccheranno anche le frazioni. Pensando al 31 dicembre, ecco un gradito ritorno. C’è la festa di Capodanno in piazza della Vittoria. Infine, tra gli eventi eccezionali, la mostra ‘Divine Creature’ in Santo Stefano, progetto fotografico incentrato sul tema della disabilità affiancato a quello dell’arte pittorica sacra.

Y.C.