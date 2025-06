Il Comune e le frazioni: "Area chiusa nell’ex 429"

Prosegue "Frazioni in centro". Il sindaco Alessio Mantellassi e la sua giunta, nei giorni scorsi, si sono riuniti al circolo di Brusciana per spiegare i punti in ballo per la frazione che si estende lungo la ferrovia.

Nella sua introduzione il primo cittadino ha ricordato la nascita del Piano Frazioni e Quartieri ormai a novembre del 2024, quando la giunta si è riunita direttamente nelle frazioni per avere una programmazione di piccole e medie opere così da non essere ‘di rincorsa’ su tutti gli interventi delle 18 frazioni.

Da programma di mandato sono due gli interventi importanti per Brusciana: pista ciclabile della Valdelsa, collegamento Empoli-Ponte a Elsa-Certaldo. Nel 2026 - è stato spiegato – è previsto il finanziamento, e l’affidamento dei lavori sul 2027.

Obiettivo, primario, resta rendere urbano il tratto di 429 chiusa dentro Brusciana: la giunta conta di finanziare l’intervento almeno per il 2025, per l’ex strada provinciale rimasta chiusa e vedrà un progetto in corso con la volontà di riorganizzare la sosta, punti seduta e alberature.

Le questioni da Piano Frazioni e Quartieri invece sono:

giardino Palmiro Mancini a Brusciana con intervento finanziato e già terminato nel 2025. Rientra invece nel lavoro di rifacimento dei parchi e delle frazioni con i primi 250mila euro stanziati a luglio 2024

la manutenzione al cimitero di Brusciana. E’ stata poi annunciata l’inaugurazione dell’EcoPark di Ponte a Elsa che è opera vicina per un punto servizi importante anche per Brusciana.

A breve – inoltre - arriverà il bando per l’apertura di due terzi della struttura come presidio socio-sanitario, mentre l’assessore Bensi è al lavoro per lo Spazio Giovani per la zona ovest della città. Al suo interno sorgerà anche l’Urp di prossimità. Tra le tante proposte e richieste, alcuni cittadini – si apprende – hanno lanciato l’idea di una comunità energetica per l’area del circolo e dei dintorni, la sistemazione delle fognature di alcune aree della frazione, ipotesi per limitare la velocità in alcuni tratti.

Il prossimo appuntamento con il tour della giunta e del sindaco è previsto per giovedì 26 giugno alle 21 alla scuola primaria ‘Giovanni Pascoli’ di Corniola (via di Corniola, 22). E’ una nuova tappa di Frazioni al Centro per preparare il territorio al futuro.