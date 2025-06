Via dell’Orologio, fine dell’incubo. Rientrano in casa gli ultimi sfollati

Fine dell’incubo per i residenti di via dell’Orologio (foto). Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, ha firmato ieri una nuova ordinanza che permette a tutte le famiglie di rientrare a casa, incluse le ultime due per le quali ancora vigeva il divieto. "Il 14 marzo scorso – ha spiegato il primo cittadino – durante la fase più acuta dell’allerta rossa, è arrivata al Centro operativo comunale la comunicazione del crollo di un muro di contenimento in via dell’Orologio che, sgretolandosi, era andato ad appoggiarsi, con le proprie macerie, sulle pareti inferiori degli edifici residenziali di fronte. Anche un’ulteriore porzione di muro di contenimento, all’angolo tra via dell’Orologio ed il vicolo di Mente, ha manifestato importanti segni di danneggiamento. Sono così partite le opere propedeutiche alla messa in sicurezza. Poi anche la parrocchia di Santa Maria in Castello ha compiuto le operazioni di ripristino". Ieri anche l’ulteriore proprietario ha concluso i lavori di "messa in sicurezza del muro privato che sostiene il resede a monte".

Per questo, non essendo più presenti pericoli per la pubblica incolumità, con l’ordinanza il Comune ha previsto la revoca dell’evacuazione delle famiglie residenti dai numeri civici 25 al 29, la revoca dell’interdizione all’accesso al civico 1 di vicolo di Mente e ad altre singole porzioni di edifici. Resta invece valido il divieto d’accesso per il civico 6 di via dell’Orologio, così come rimane limitata ai residenti l’accessibilità pedonale di una parte di via dell’Orologio.

Lisa Ciardi