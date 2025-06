A Firenze giornata 'Lgbtqia+ e Sport'

Firenze, 14 giugno 2025 – Oggi, 14 giugno, arriva a Firenze la giornata 'Lgbtqia+ e Sport': l'evento, presentato oggi a Palazzo Vecchio, si svolgerà al centro sportivo 'La trave', impianto gestito da Uisp Firenze. Sono previsti appuntamenti sportivi e un dibattito a tema: l'obiettivo, si legge in una nota, è promuovere la pluralità attraverso lo sport, che diventa linguaggio universale per abbattere stereotipi, discriminazioni e barriere. Si comincia dalle 14 con una lezione di yoga collettiva e con la tavola rotonda dal titolo “Approfondimento sulle tematiche di integrazione Lgbtqia+”. Previsti molti eventi sportivi a carattere non agonistico. Le discipline in programma sono volley, calcio a 5, calcio tennis. Già allestito un torneo a dodici squadre di volley e un quadrangolare di calcio, mentre la partecipazione al calcio tennis sarà libera ed estemporanea. L’evento è organizzato dal punto di vista tecnico da Uisp Firenze; tra i patrocini quelli di Comune di Firenze, Regione Toscana e Toscana Pride, con la collaborazione anche di Arcigay Firenze Altre Sponde. E’ una delle manifestazioni nazionali che fanno parte del progetto Uisp nazionale SIC (Sport, Integrazione e Coesione). "Lo sport - sottolinea l'assessora allo sport Letizia Perini - non è solo un momento di agonismo dove si possono ammirare grandi gesti tecnici, ma può diventare uno strumento per parlare anche di altro, di temi, come quello dei diritti Lgbtqia+. Si tratta di argomenti sempre più attuali che devono entrare nella cultura della nostra città e, più in generale, nella cultura del nostro Paese. Nello sport c'è ancora bisogno di abbattere muri e spero che questa giornata possa lanciare un messaggio importante ed essere di aiuto per un'inclusione vera. Spero che tante ragazze e ragazzi possano sentirsi a casa anche facendo sport, soprattutto nei nostri impianti sportivi". “Diamo una mano nell’organizzazione – ha dichiarato Gabriella Bruschi, presidente di Uisp Firenze - e per noi è un onore farne parte perché la Uisp da sempre sposa quelli che sono i diritti e i principi delle persone, in un ambiente dove purtroppo non sempre questi diritti vengono rispettati, e per questo le battaglie che vanno in questa direzione fanno parte del nostro Dna. L’importante è dare un messaggio in questo senso alla città”.