Lucca Summer Festival, ci sarà anche Gazzelle

Lucca, 14 marzo 2024 - Il programma del prossimo Lucca Summer Festival si arricchisce di un nuovo nome italiano, quello di Gazzelle, reduce dal successo della sua partecipazione al Festival di Sanremo e dai sold out del tour che sta tenendo nei principali palasport Italiani. Undici date che hanno già collezionato, ancor prima dell’inizio, un tutto esaurito dietro l’altro e raddoppi, fino ad arrivare a tre sold out nella sua Roma. Oggi, dopo essere tornato nel primo palasport che l’ha ospitato, quello del Forum di Assago, con due date sold out e aver riempito il cuore di tutti i presenti, Gazzelle annuncia le date del suo tour estivo tra cui spicca il suo concerto del 26 luglio in piazza Napoleone. I fans sono già pronti a farsi trasportare dalle sue canzoni senza tempo, dai primi successi al suo ultimo album “Dentro” fino al brano sanremese “Tutto Qui” già certificato oro. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Gazzelle descrive così i suoi lavori: tessere del puzzle che è la sua esistenza, tasselli in evoluzione. "Pezzetti della mia storia che vanno ad aggiungersi uno all'altro e che, in modo consequenziale, mi raccontano". Con Dentro, siamo alla "quarta stagione" in sei anni di carriera discografica e con alle spalle successi come Destri (quattro volte platino) e Non sei tu (doppio platino). Un lavoro che già dal titolo esprime la necessità di andare a fondo, prima di tutto di se stessi. "Non è un caso che nel disco non ci sia una traccia con quel titolo. È un modo per enfatizzare il fatto che è un album intimo, ricco, in cui ho deciso di entrare davvero dentro di me. Anche per provare a capire cosa è successo negli ultimi due anni, cosa si è mosso dentro di me. E' stato un lavoro lungo, complesso, di analisi. Ho provato a raccontare due anni di vita dentro e fuori di me". In tutti i dodici brani (sei dei quali rilasciati prima della pubblicazione del disco) Gazzelle riesce - come ha sempre dimostrato di saper fare - a raccontarsi nella sua quotidianità attraverso la musica, e forse in uno più degli altri: Flavio, che è poi il vero nome dell'artista. Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream,25 dischi d’oro e 23 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.

