Firenze, 4 dicembre 2021 - Fervono i preparativi per il Natale 2021. E sono in piena attività i mercatini e i villaggi di Natale, con anche le case di Babbo Natale, dove andare a trovare colui che poi porterà a grandi e piccini i regali nella notte più attesa. Da anni ormai in Toscana le feste natalizie portano con sé un ricchissimo programma in tante città.

Programma che in questo weekend 4-5 dicembre decolla definitivamente, con tanti appuntamenti che si rinnovano. Aprono alcuni villaggi di Natale mentre altri sono già in attività e vedono già una grande partecipazione di visitatori. Mentre fioriscono anche le piste del ghiaccio e le ruote panoramiche. In Toscana sono due: a Prato e a Firenze. Ma ecco una panoramica di cosa c'è da fare questo weekend.

Firenze

Il capoluogo toscano è un po' una delle capitali del Natale in Toscana. In pieno svolgimento il mercatino natalizio di Santa Croce, con tante specialità anche culinarie che arrivano dai paesi del nord Europa. Nelle bancarelle di fronte alla basilica presenti anche prodotti dell'artigianato. E sempre a Firenze apre questo weekend il villaggio di Natale della Fortezza da Basso. Un posto magico con due attrazioni principali: una pista per il pattinaggio su ghiaccio e la ruota panoramica alta 55 metri da cui godere di un panorama davvero particolare, quello appunto del centro storico di Firenze con i suoi monumenti. Il prezzo del biglietto della ruota va dai 7 ai 12 euro.

Arezzo

In un'altra delle capitali del Natale in Toscana le attività natalizie sono in pieno svolgimento. Per tutte le Feste andrà avanti il mercatino di Natale con artigianato e specialità dal Nord Europa. Un'attrattiva fortissima per tutto il centro Italia, con pullman e comitive che arrivano da ogni dove per guardare anche piazza Grande di notte, illuminata dalle luci del videomapping sui palazzi. In questo weekend del 4-5 dicembre scatta anche la fiera antiquaria, un tradizionale appuntamento che fa di Arezzo uno dei punti nevralgici di questo settore.

Empoli

Anche qui un grande villaggio di Natale accoglie da tradizione i visitatori. Pista del ghiaccio, mercatino di Natale, tante specialità gastronomiche: il villaggio vede tanti punti diffusi in città, non solo in centro storico. La Città del Natale andrà avanti fino al 16 gennaio. Tra le particolarità, anche un villaggio Lego per giocare con i famosissimi mattoncini ma non solo. In piazza Farinata degli Uberti scatta infatti una nevicata artificiale da non perdere per un selfie davvero ad effetto. Neve che sembra vera e che entusiasma grandi e piccini.

