Firenze celebra i 50 anni di Amici Miei con proiezione in piazza

Firenze, 9 settembre 2025 - Chi l’ha detto che uscire d'estate nuoce al destino di un film? Esattamente mezzo secolo fa anni fa toccò ad "Amici miei", il capolavoro di Mario Monicelli che resta oggi un racconto tanto giovane e perenne da essere entrato nel vocabolario per le sue battute memorabili (la "supercazzola" è solo l'esempio più famoso) e per aver segnato il costume di una generazione. Venerdì 12 settembre alle 21 in Piazza del Carmine, nel Quartiere 1 si festeggiano i 50 anni di Amici Miei – Atto Primo, con una proiezione gratuita, libera e senza sedute. Un modo per vivere la piazza con un film che ha fatto la storia della commedia italiana ed ha rappresentato al meglio l’ironia fiorentina e toscana, fatta di un sarcasmo puro, feroce e malinconico allo stesso tempo. Sarà l'occasione per rivivere insieme scene passate alla storia, luoghi della memoria cittadina, come i binari della stazione senza barriere, e la campagna fiorentina dove i cinque amici facevano le loro “Zingarate”. L’evento è promosso dal Quartiere 1 di Firenze insieme all’assessorato alla cultura del Comune di Firenze, con la collaborazione della Città metropolitana, organizzato dall’associazione Bang che dal 2015 propone anniversari in salsa fiorentina.

La serata è presentata da Eva Edili, speaker fiorentina di Lady Radio e non solo con la presenza di Wikipedro che racconterà qualche curiosità sul film e non mancheranno le sorprese, prima della proiezione vera e propria, con un omaggio realizzato da Matteo Cichero di Fair Play. Nei titoli di testa di "Amici miei" si legge "un film di Pietro Germi. Regia di Mario Monicelli": l'ultimo omaggio di un grande a un altro autore che aveva concepito il film, ne aveva diviso il soggetto e le idee di sceneggiatura con Piero De Bernardi, Leo Benvenuti e Tullio Pinelli, aveva dovuto rinunciare al set per l'aggravarsi della malattia. Fu proprio Germi a chiedere a Monicelli di "completare il lavoro", salutando la compagnia con la frase (leggenda o verità? Non lo sapremo mai) "Amici miei, ci vedremo, io me ne vado" che poi suggerì il titolo. Lo spunto iniziale fu una storia vera, anche se poi molti elementi vennero apportati dagli autori e dagli interpreti, specie Ugo Tognazzi che amava colorare i suoi personaggi con ricordi di vita vissuta. Così Germi si ispirò a una storia degli anni '30, quando a Castiglioncello (provincia di Livorno) vivevano realmente cinque giovani che adoravano divertirsi insieme e fare scherzi alla gente: Mazzingo Donati, stimato medico immunologo fiorentino, Ernesto Nelli, architetto, Giorgio Menicanti, giovane nobile del luogo, Silvano Nelli, giornalista, e Cesarino Ricci, collaboratore dell'amico Silvano.

Alcuni di loro erano ancora vivi al tempo delle riprese e accettarono di buon grado l'indimenticabile ritratto che ne offrirono Ugo Tognazzi (lo spiantato conte Mascetti), il romantico cronista Philippe Noiret (il Perozzi), il sadico clinico Aldolfo Celi (il Sassaroli), lo sfortunato amatore Gastone Moschin (il Melandri) e Duilio Del Prete (il gestore del Bar Necchi). A quest'ultimo si deve la "zingarata" più feroce, ai danni del pensionato Bertrand Blier (il Righi), mentre la celeberrima idea degli schiaffi in stazione fu messa a punto con la perfida collaborazione di Tognazzi. Tra le curiosità del set ci sono il rifiuto di Mastroianni che doveva impersonare il Mascetti, ma rinunciò per timore di sfigurare nell'affiatato gruppo e quello di Raimondo Vianello che - si dice - passò la mano perché le riprese coincidevano coi mondiali di calcio di cui non voleva perdere neppure una partita. Da notare poi che Philippe Noiret, chiamato in servizio all'ultimo anche per ragioni di coproduzione, venne doppiato da Renzo Montagnani che, sette anni dopo, avrebbe preso il posto di Del Prete nel seguito delle ormai popolarissime zingarate per un "Amici miei - Atto II" ancora diretto da Monicelli, mentre per un terzo e ultimo episodio si passò alla regia di Nanni Loy.