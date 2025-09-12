Arezzo, 12 settembre 2025 – Sapori di solidarietà: pranzo a sostegno del progetto “Intrecci di memoria”

Domenica 21 settembre, alle ore 12.30, piazza Unità Italiana a Terranuova Bracciolini ospiterà un pranzo speciale dedicato alla solidarietà. L'evento, dal titolo “Sapori di solidarietà”, nasce per sostenere il progetto Intrecci di memoria, finalizzato all'apertura di uno sportello AIMA (Associazione Italiana Malati di Alzheimer) all'interno della RSA “Don Amelio Vannelli”, gestito dalla cooperativa G. Di Vittorio per conto del Comune di Terranuova Bracciolini.

Lo sportello sarà un punto di ascolto e supporto per i malati e le loro famiglie, un servizio importante che arricchirà l'offerta socio-sanitaria del territorio.

Il pranzo si svolgerà in piazza Unità Italiana 3 e, in caso di maltempo, nei locali della mensa scolastica di via Adige 1.