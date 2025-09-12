A Firenze tre serate di degustazione con 31 cantine italiane

Firenze, 12 settembre 2025 - In Vino Veritas è l’evento di degustazione che festeggia la nuova vendemmia e l'eccellenza vitivinicola toscana e italiana, organizzato da The Stellar in collaborazione con Vino.com, nel cuore dell’Oltrarno fiorentino. Tre serate per scoprire gli spazi del ristorante The Stellar, immersi nell'antico Granaio mediceo dell'Abbondanza e degustare i vini di 31 prestigiose cantine italiane, selezionate da Vino.com, migliore enoteca online d’Italia 2021-2024. Gli ospiti potranno lasciarsi guidare da sommelier esperti e produttori appassionati in un viaggio attraverso le eccellenze enologiche del nostro territorio e saranno accolti negli stand allestiti nella corte esterna di The Stellar. Sommelier e produttori accompagneranno i partecipanti nella scoperta di ogni singola etichetta, raccontando le storie e le tradizioni che si celano dietro ogni vino. Ad arricchire l'esperienza, una selezione di assaggi gourmet preparati dallo chef Niccolò Coppini del ristorante The Stellar e le note musicali di un DJ set. Le serate nascono per “far parlare” il vino, per valorizzare le storie che ogni calice racconta ma anche come occasione per i produttori di incontrare di persona i propri clienti e estimatori, grazie alla collaborazione con Vino.com. Le tre serate Giovedì 18 settembre (dalle ore 19 alle 22) – La prima serata ospita 11 cantine tra le quali: Tenute del Cerro, Riecine, Tenuta Sant'Antonio, Famiglia Castagnedi, Campo Alle Comete, Cantine Belisario, Planeta Winery, Tenuta J. Hofstätter, L'Astemia, Cantine Collalto e Cantine Lunae. Giovedì 25 settembre (dalle ore 19 alle 22) – La seconda serata è dedicata ai vini Kellerei Bozen, Grifalco, Librandi, Feudi di San Gregorio, Villa Sandi, Antonelli, Marotti Campi, Fattoria dei Barbi, Fontanafredda e Donnafugata. Giovedì 2 ottobre (dalle ore 19 alle 22) - Gran finale con Azienda Agricola Ferghettina, Cavit, L'Arciglione, Nativ, Tommasi Family Estates, Azienda Agricola Poliziano, Poggio le Volpi, Fina, Tenuta le Colonne, Mazzei e Agricoltori del Chianti Geografico.