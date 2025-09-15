Firenze, il 20 settembre al Gasometro una cena popolare per il quartiere

Firenze, 4 settembre 2025 – Sabato 20 settembre alle ore 19.30 il parco dell’ex Gasometro di via dell’Anconella ospiterà la cena al Gasometro, un’iniziativa organizzata dalla community Voci dal Gasometro per condividere una serata di buon cibo e socialità all’insegna della tradizione toscana. L’evento nasce dalla volontà di un gruppo di residenti, famiglie e associazioni dell’Oltrarno di rafforzare i legami di comunità e rendere il quartiere più vivibile e partecipato. Voci dal Gasometro è una realtà che unisce cittadini attivi, impegnati nel segnalare criticità, proporre soluzioni e creare occasioni concrete di incontro.

"Non stiamo solo organizzando una cena, ma costruendo relazioni che danno forza a tutto il quartiere. È un modo semplice e diretto per sentirci parte di una comunità che vuole crescere insieme”, spiegano i portavoce di Voci dal Gasometro. Il ruolo del Centro Età Libera. La cena è resa possibile grazie al sostegno del Centro Età Libera, che da anni rappresenta un punto di riferimento per il quartiere. Situato negli spazi dell’ex Gasometro, il Centro è un luogo di aggregazione e socialità aperto a persone di tutte le età: ospita attività culturali, ricreative e sportive, dai corsi di pittura e di lingua alle iniziative di ginnastica dolce, dalle feste tradizionali ai momenti di intrattenimento. La missione del Centro è quella di favorire l’incontro tra generazioni, contrastare l’isolamento e offrire uno spazio inclusivo, dove la comunità possa ritrovarsi e costruire legami duraturi. Informazioni pratiche. Il menù della serata prevede antipasto toscano, primo piatto, secondo con contorno, dolce, acqua e vino inclusi. Quota di partecipazione: 25 euro adulti – 12 euro bambini fino a 12 anni. Posti limitati a 80 persone.

Prenotazione obbligatoria entro il 15 settembre 2025. Modalità di prenotazione: online su Eventbrite (con maggiorazione del 10% per i costi di servizio della piattaforma), pagamento in contanti presso il Centro Età Libera (via dell’Anconella 3, Firenze) dal lunedì alla domenica, ore 15.00 – 18.30. Per informazioni: [email protected]. Prenotazioni: https://bit.ly/4kQXqbZ "Questa cena - concludono gli organizzatori - è un’occasione concreta per dimostrare che il Gasometro non è solo un luogo da attraversare, ma uno spazio da vivere, aperto a chi vuole portare idee, energie e partecipazione”. Maurizio Costanzo