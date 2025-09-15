L’Italia sia solida con la Nato

Firenze
Cosa FarePuccini 100, premiato il libro di Maurizio Sessa
15 set 2025
MAURIZIO COSTANZO
Cosa Fare
Puccini 100, premiato il libro di Maurizio Sessa

Il libro ‘Puccini 100 anni: viaggio sentimentale da Lucca al mondo’ si è aggiudicato il premio “Letteratura e Grande Musica” nell'ambito della cinquantesima edizione del Premio Letterario Casentino

Maurizio Sessa

Maurizio Sessa

Firenze, 14 settembre 2025 – Il saggio “Puccini 100 anni: viaggio sentimentale da Lucca al mondo” di Maurizio Sessa (Edizioni Medicea) si è aggiudicato il premio “Letteratura e Grande Musica” nell'ambito della cinquantesima edizione del Premio Letterario Casentino, sezione saggistica edita. La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 14 settembre a Poppi, nell'Abbazia di San Fedele, alla presenza dei componenti della giuria e dei rappresentanti del mondo artistico e letterario italiano. “Puccini 100 anni” di Maurizio Sessa, con prefazione di Gregorio Moppi, si basa sui più aggiornati contributi della critica specialistica e si avvale di un corredo fotografico di circa 150 documenti che provengono dalla collezione dell'autore. Con stile divulgativo ma attento ai più aggiornati contributi critici, Sessa riesce a parlare sia al pubblico appassionato che agli studiosi, offrendo una lettura che smonta stereotipi e restituisce a Puccini la sua statura di compositore ‘internazional-popolare’, osannato dalle platee di tutto il mondo e troppo spesso frainteso dalla critica. Un'immersione nell'immaginario collettivo pucciniano da cui riemerge l'immagine del Maestro lucchese per alcuni aspetti sconosciuta e accattivante. E come se non bastasse, il libro di Sessa ci offre un Puccini due volte inedito grazie alla pubblicazione di una commemorazione inedita del compositore di Rito Selvaggi, sodale del poeta-soldato Gabriele d'Annunzio nell'Impresa di Fiume, fino ad oggi relegata nel dimenticatoio. Si tratta di una conferenza con accompagnamento musicale tenuta da Selvaggi in Svizzera nel maggio 1926, a un mese di distanza dall'esordio dell’incompiuta “Turandot” alla Scala di Milano con la bacchetta di Arturo Toscanini.

Maurizio Sessa – che ha al suo attivo i volumi “Andrò nelle Maremme. Puccini a caccia tra Bolgheri e Capalbio nelle lettere inedite a Giuseppe della Gherardesca e Piero Antinori” e “Aromatica Armonia. I Caffè di Giacomo Puccini” (entrambi editi da Pacini Fazzi di Lucca) – per il nostro giornale in collaborazione con il Comitato nazionale delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore ha curato la mostra documentaria “La Nazione di Puccini. Immagini, luoghi e suggestioni di un compositore di genio” inaugurata lo il 5 novembre 2024 a Roma, alla Camera dei Deputati. Dopo l'allestimento capitolino, la mostra è approdata a Lucca, a Pisa e di recente a Firenze, nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio.

