Bagno a Ripoli torna indietro nel tempo: domani Palio e Giostra della Stella

Bagno a Ripoli (Firenze), 13 settembre 2025 - Domani Bagno a Ripoli tornerà indietro nel tempo con la 46ª edizione del Palio delle Contrade – Giostra della Stella. Dopo la provaccia, il campo ai giardini I Ponti è pronto ad accogliere i cavalieri che si contenderanno il titolo nella Giostra equestre; sommati ai punti delle prove sportive pomeridiane, decreteranno il vincitore del Palio che si porterà in sede il drappo disegnato dall’artista Riccardo Neri. La provaccia ha intanto fornito i nomi dei cavalieri che si affronteranno nella Giostra. A spiccare nella prova è stato l’esordiente aretino Leonardo Scaletti, classe 2005, che ha sorpreso tutti centrando cinque stelle su sei e conquistando 39 punti in sella a Stella, cavalla saura di 17 anni. Alle sue spalle si è classificato Lorenzo Desimone di Bibbiano (RE) con 27 punti: è il vincitore uscente avendo conquistato il primo posto nel settembre 2024 per la Contrada del Mulino, anche se il Palio per sommatoria di punti è andato alla Torre. Per Desimone è la quinta presenza a Bagno a Ripoli.

Al terzo posto è arrivato un altro aretino: Alessandro Ugolini ha ottenuto 19 punti. Anche per lui si tratta della quinta partecipazione alla Giostra della Stella di Bagno a Ripoli con una vittoria nel 2022 per la Contrada Alfiere ed il Palio nel 2019 per la Torre. Restano fuori dalla sfida finale Guido Gentili di Sarteano (Si) alla quarta presenza con la vittoria nella Giostra del 2023 per la Contrada del Cavallo, e gli altri due esordienti di questa edizione: Manuel Salamone e Federico Santi di Pistoia. Il programma della giornata di domani inizierà alle 15,30 con i giochi popolari: il tiro alla fune e le corse con l’uovo, con i sacchi, con i cerchi e con i barrocci. In serata, dalle 20,30, Bagno a Ripoli si vestirà di Rinascimento con il grande corteo storico: figuranti in abiti d’epoca sfileranno accompagnati da musici e sbandieratori, insieme a gruppi ospiti provenienti da Rufina, Figline Valdarno e Firenze. Segue la Giostra e poi, dalla sommatoria dei punteggi, sarà decretato il vincitore. Buon Palio, Bagno a Ripoli!