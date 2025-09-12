Firenze, torna Mukki Day: una domenica tra gusto, giochi e laboratori

Firenze, 12 settembre 2025 - Giochi, laboratori, tanto gusto e tante novità vi aspettano al Mukki Day 2025, l’atteso evento per gli appassionati di latte – e non solo – di tutte le età. Appuntamento il 14 settembre presso lo stabilimento Mukki di via dell’Olmatello 20, a Firenze, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 per scoprire tante novità e curiosità del latte. Gli appuntamenti più amati dai toscani. La Fabbrica del Latte sarà al centro della visita, per scoprire la storia di Mukki attraverso il suo Museo e toccare con mano la genuinità della produzione garantita da un impianto all'avanguardia. Poi, se volete, potete farvi trasportare in un fantastico Viaggio del Latte che segue tutta la filiera del prodotto, dalle stalle alla Centrale, incontrare anche delle vere Mucche del Mugello, cimentarvi in una prova di mungitura (ma non su di un vero animale!) e piantare un seme alla Fattoria Mukki. Se avete voglia di interazioni fra pubblico e attori, ecco le epiche vicende create ispirandosi alle carte dell’Inventastorie Mukki, diverse e sorprendenti ogni volta. Al Mukki Bar sarà possibile assaggiare il Mukkappuccino, realizzato in collaborazione con Jolly Caffè, degustare la classica panna montata e tante altre delizie, oltre a provare i principali prodotti con le ultime novità Mukki. Il Passaporto del Mukki Day permetterà di raccogliere un timbro per ogni attività svolta e diventare, alla fine della visita, Cittadino Onorario di Mukkilandia. Cosa potrete assaggiare al Mukki Day 2025. Presso l'area Benessere sarà possibile avere informazioni dettagliate e assaggiare i prodotti della linea funzionali UHT per il Benessere Cuore, Benessere Ossa, Linea&Benessere, ad Alto Contenuto di Proteine, con vitamine e sali minerali studiati per specifiche esigenze nutrizionali; naturalmente, c’è anche lo stand per il latte Mukki Bimbo, con prodotti dedicati agli 0-3 anni e un’area dedicata al laboratorio di cucina Junior Mukki Chef dove piccoli grandi cuochi saranno impegnati a creare semplici ma appetitosissime ricette, tutte da provare. Grande spazio al Kefir, un prodotto tradizionale e genuino, rivitalizzato in tanti nuovi gusti. Volete “vincere” un assaggio? Fatevi trovare allo Stand Kefir dove potrete far centro in uno dei Kefir Shot, mirando al vostro gusto preferito. E se vi fanno gola tutti i gusti Kefir Mix- è facile! - trovate anche la valigetta termica con tutti i prodotti. Innovazione e tecnologia al Mukki Lab: se avete la passione per gli esperimenti scientifici, vi facciamo scoprire attraverso un esperimento i Segreti della qualità del latte e come creare una bioplastica totalmente ecologica usando solo latte e aceto. Salta la coda! Per alcune attività [Mukki Lab; Mukki Chef Junior; La Fabbrica del Latte] è possibile prenotare online attraverso la pagina mukkiday.mukki.it. Un impegno sociale e ambientale. Confermata, come ogni anno, l'area degli Amici della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer, mentre nello spazio Tetra Pak sarà possibile giocare con le confezioni Mukki, stimolando l'impegno per il rispetto dell'ambiente, una sana abitudine da condividere in famiglia”. L'appuntamento è domenica 14 settembre, 9-13 e 15-19 a Firenze, in via dell’Olmatello 20 a jngresso libero.