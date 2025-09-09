Firenze, concerto dedicato a Cajkovskij del Leviosa Quartet

Firenze, 9 settembre 2025 - Passioni impetuose e inquietudini dell’anima, slanci poetici e suggestioni fiabesche. Sospesa tra tradizione russa e prassi occidentale, la musica di Pyotr Ilyich Tchaikovsky resta tra le più amate del Romanticismo. Alle pagine per balletti del compositore russo è dedicato il concerto “Pas de Quatre” del Leviosa Quartet, sabato 13 settembre all’Oratorio Santa Maria Vergine della Croce al Tempio, a Firenze, nell’ambito del Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900. La formazione, composta da Neri Nencini ed Emma Lanza ai violini, Niccolò Presentini alla viola e Martina Bellesi al violoncello, è nata all’interno del progetto Toscana Classica.

Leviosa Quartet

Il programma propone suite da “Il Lago dei Cigni op. 20”, “La Bella Addormentata, op. 66” e “Lo Schiaccianoci, op. 71”. Capolavori che hanno trasformato il genere da accompagnamento coreografico a vera opera sinfonica. Nell’occasione Neri Nencini – che ha curato anche gli arrangiamenti per quartetto - suonerà un violino realizzato dal liutaio e docente fiorentino Massimo Nesi. In programma fino al 22 settembre il Festival dei concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Intesa Sanpaolo. Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Inizio concerti ore 21. Biglietti da 10 a 20 euro.

È consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 333 7883225.

Tra i prossimi appuntamenti, domenica 14 e lunedì 15 settembre Orchestra da Camera Fiorentina in concerto a Santo Stefano al Ponte (contrabbasso Gianluca Pierozzi), martedì 16 settembre all’Oratorio Santa Maria Vergine tutto Puccini con Gli Archi dell’Orchestra da Camera Fiorentina (violoncello di Claudio Arezio). Giovedì 18 settembre alla Galleria degli Specchi Luca Giordano I Solisti di Toscana Classica, tra Ravel e Beethoven (violino Serafino Casini), sabato 20 settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte l’Orchestra da Camera Fiorentina con Marco Lorenzini violino e maestro concertatore, musiche di Pachelbel, Bach, Mozart, Vivaldi (violino Carlo Vettori). Chiusura domenica 21 e lunedì 22 settembre sempre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte con l’Orchestra da Camera: sul podio salirà il fondatore e direttore stabile Giuseppe Lanzetta per due serate dedicate a Beethoven (Quintetto Lucchini realizzato dal liutaio Martino Ius).