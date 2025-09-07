Firenze, nuove passeggiate patrimoniali alla scoperta della città

Firenze, 7 settembre 2025 - L’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con Unesco del Comune di Firenze e Fondazione Muse ripropongono fino a domenica 28 settembre prosegue il programma di Passeggiate patrimoniali, percorsi gratuiti in italiano e in inglese concepiti attraverso il progetto Firenze Forma Continua, con l’obiettivo di diffondere la storia della città di Firenze e favorire connessioni tra il territorio, le persone e il patrimonio. Sviluppato con il supporto del Laboratorio Heritage and Research (HeRe Lab, laboratorio congiunto tra il Comune di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze), gli obiettivi del progetto Firenze Forma Continua sono infatti la riappropriazione del tessuto cittadino da parte della comunità e la trasmissione dei suoi valori alle generazioni future. Gli itinerari portano i cittadini, così come i visitatori italiani e stranieri, a scoprire le zone meno conosciute del centro storico, architetture, scorci e storie di Firenze altamente suggestivi e apprezzare le bellezze del centro cittadino all’ora del tramonto. A partire dal centro storico della città sono stati sviluppati quattro distinti itinerari patrimoniali, centrati su aree nevralgiche della storia e della vita di Firenze: il percorso a nord della città, “Intorno a Porta San Gallo”; quello a sud, lungo le mura d’Oltrarno “Ripensare il margine”; quello intorno a San Miniato al Monte, “Verso San Miniato”, teso a valorizzare l’ampliamento del sito Unesco e infine quello nel centro cittadino, dedicato al progetto di ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, “Incantesimo di fuoco” . Se, infatti, il Centro Storico di Firenze fu incluso nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco perché “una realizzazione unica nel suo genere, un capolavoro d’opera, risultato di una continua creazione protrattasi per oltre sei secoli”, la sua fruizione culturale è troppo spesso limitata ai monumenti principali e alle vie più note, rinunciando a cogliere l’articolato tessuto di luoghi, relazioni e attività che è tuttora idealmente racchiuso dalla cerchia muraria: uno degli elementi più significativi per comprendere l’evoluzione storica di Firenze, denso di riferimenti e di curiosità. Qui di seguito il calendario degli appuntamenti in italiano e in inglese: il 13 settembre alle ore 11: Intorno a Porta san Gallo (italiano), il 14 settembre alle 10: Intorno a Porta san Gallo (inglese), il 20 settembre alle 10: Verso San Miniato (italiano), il 21 settembre alle 10 Verso San Miniato (inglese), il 27 settembre alle10: Incantesimo di fuoco (italiano), il 28 settembre alle 10: Incantesimo di fuoco (inglese). Le passeggiate sono rivolte a giovani e adulti; sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria e hanno una durata di due ore circa. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e di portare con sé dell’acqua. In caso di pioggia sono sospese. Punti d’incontro: per la passeggiata Intorno a San Gallo è via Guelfa 12, davanti alla chiesa avventista del settimo giorno. Per la passeggiata Incantesimo di fuoco è alla fontanella di piazza Pitti, per la passeggiata Lungo le mura è Porta san Giorgio, in via san Leonardo, per la passeggiata Verso San Miniato è Torre San Niccolò, in piazza Poggi. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] 055-0541450.

Maurizio Costanzo