Mugello, tra motori e fair play

Firenze, 6 settembre 2025 - Il Panathlon Club Firenze torna in pista venerdì prossimo, in occasione delle gare del Campionato Italiano di Automobilismo al Circuito del Mugello sotto l’egida ACI (9–12 settembre). Il Club propone una visita guidata alle strutture dell’autodromo alle 19, con ritrovo alla base della scalinata che conduce alla Direzione del Circuito. A seguire la conviviale al The Lodge Farm Bistro della storica Fattoria Palagiaccio, a circa 2,5 chilometri dal circuito in direzione Borgo San Lorenzo, per un incontro gastronomico che intende raccontare il Mugello “con eleganza e sostanza”. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione del socio Luigi Bolli e segna la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, con la partecipazione, tra gli altri, di Andrea Da Roit, Governatore dell’Area 6 Toscana di Panathlon International. “Nel motorsport, come nella vita – spiega il presidente di Panathlon Club Firenze Maurizio Mancianti -, o si vince o non si vince… ma non si perde mai: si impara, si cresce, si condivide. Al Mugello porteremo il nostro Ludis iungit: unire attraverso lo sport, davanti ai box e poi a tavola, per fare squadra con il territorio.”. Le prenotazioni sono aperte fino a martedì 9 settembre, segnalando eventuali intolleranze alimentari. Si può scrivere via WhatsApp alla segretaria Noemi Salvati al 333 833 8712 oppure inviare un’e-mail a [email protected].