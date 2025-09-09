Cinema, all’Astra “Jane Austen ha stravolto la mia vita”

Firenze, 9 settembre 2025 - Giovedì 11 settembre alle ore 21, presso il cinema Astra di piazza Beccaria 1 a Firenze, sarà proiettato “Jane Austen ha stravolto la mia vita” alla presenza della regista Laura Piani. Questa è la trama del film, molto atteso. “Agathe, una ragazza goffa ma allo stesso tempo affascinante e piena di contraddizioni, si ritrova ad affrontare la sua solitudine. Sogna un amore simile ai personaggi di un romanzo di Jane Austen e la sua massima aspirazione è diventare una scrittrice. Invece, trascorre le sue giornate vendendo libri nella leggendaria libreria britannica Shakespeare and Co, a Parigi. Invitata in Inghilterra alla residenza per scrittori di Jane Austen, deve combattere con le sue insicurezze… fino a quando non accade qualcosa di inaspettato e la sua vita cambia magicamente”. “Il film – ha dichairato Piani qualche settimana fa - è nato dalla mia esperienza come libraia presso la Shakespeare & Co., dal desiderio di realizzare un commedia romantica. Inizialmente però quando ho iniziato a immaginare il film non ho sentito il desiderio, la pulsione verso la regia ma semplicemente ho iniziato scrivendolo. Soltanto durante questa fase ho capito che pur non essendo autobiografico sarebbe stato comunque molto intimo. A quel punto è nato in me il desiderio non solo di scriverlo ma anche di dirigerlo. È stata una cosa fortunata perché quando ne ho parlato con la produttrice lei mi aveva già capito; aveva capito che avrei voluto anche realizzarlo. È stata una cosa spontanea, naturale. Non sono partita con l’intenzione di dirigerlo, ma è stato qualcosa di molto organico. Naturalmente è stato un grosso passo, quasi un salto nel buio. Ho interrotto per un po’ la scrittura della sceneggiatura e ho realizzato un cortometraggio, perché volevo innanzitutto mettermi alla prova, per capire meglio il tono che cercavo”. Per chi non riesce ad assistere l'11 settembre, il film sarà replicato anche giovedì 18 settembre sia alle ore 16.10 che alle 20.30.