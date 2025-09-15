Arezzo, 15 settembre 2025 – Una festa della pallacanestro femminile con la Scuola Basket Arezzo

Una festa della pallacanestro femminile con la Scuola Basket Arezzo. L'appuntamento è fissato per sabato 20 settembre quando la società aretina proporrà una giornata rivolta ad aspiranti cestiste tra i sei ei dodici anni che, a partire dalle 16.00, potranno vivere le emozioni dei primi passi sul parquet e dei primi tiri a canestro al palasport Estra “Mario d'Agata”. La volontà è di sviluppare ulteriormente il movimento cittadino femminile della pallacanestro che, già forte di oltre settanta cestiste di ogni età e di quattro squadre, sta vivendo una fase di forte crescita di numeri e di risultati come dimostrato dalla vittoria dell'ultima edizione della Coppa Toscana Under13.