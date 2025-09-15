Arezzo, 15 settembre 2025 – Una festa della pallacanestro femminile con la Scuola Basket Arezzo
Sabato 20 settembre è in programma una giornata rivolta ad aspiranti cestiste tra i sei ei dodici anni
L'evento è finalizzato a sviluppare ulteriormente il movimento femminile cittadino della pallacanestro
Una festa della pallacanestro femminile con la Scuola Basket Arezzo. L'appuntamento è fissato per sabato 20 settembre quando la società aretina proporrà una giornata rivolta ad aspiranti cestiste tra i sei ei dodici anni che, a partire dalle 16.00, potranno vivere le emozioni dei primi passi sul parquet e dei primi tiri a canestro al palasport Estra “Mario d'Agata”. La volontà è di sviluppare ulteriormente il movimento cittadino femminile della pallacanestro che, già forte di oltre settanta cestiste di ogni età e di quattro squadre, sta vivendo una fase di forte crescita di numeri e di risultati come dimostrato dalla vittoria dell'ultima edizione della Coppa Toscana Under13.
La giornata di festa permetterà di vivere giochi, esercizi, percorsi e mini-partite per appassionare alla pallacanestro in una dimensione ludica e non agonistica che, incentrata sul divertimento e sulla socializzazione, è finalizzata a sviluppare capacità fisiche e motorie. Bambine e ragazze presenti potranno condividere il campo con le atlete del settore giovanile della Sba, respirando così da vicino l'entusiasmo e l'energia di una società che ha recentemente trovato uno dei propri punti di forza proprio nella valorizzazione del settore femminile. L'open day della pallacanestro femminile rappresenterà anche l'occasione per conoscere lo staff tecnico che, coordinato da Roberta Bindi, fa affidamento su Jonata Chimenti, Michele Roggi e Stefano Biancucci, ma anche per la presentazione ufficiale dei gruppi della stagione 2025-2026 dal minibasket Nova Verta alle Esordienti, dall'Under14 e dall'Under15 fino all'Under17. L'unico requisito per partecipare all'evento femminile del 20 settembre è rappresentato dal possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (per le nate tra il 2015 e il 2021) o del certificato alla pratica sportiva agonistica (per le nate nel 2014); per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.sba-arezzo.it o contattare la segreteria allo 0575/299.719 o al 388/78.28.714.