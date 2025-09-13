Se la Polonia si blinda

13 set 2025
REDAZIONE SPORT
Domenica 14 settembre - Ore 09:30-12:40 e 16:00-19:30 all’Auditorium Aldo Ducci di Via Cesalpino

Arezzo, 13 settembre 2025 – Domenica 14 settembre - Ore 09:30-12:40 e 16:00-19:30 all’Auditorium Aldo Ducci di Via Cesalpino, 53 ad Arezzo c’è Sport senza frontiere

Un’intera domenica all’insegna dello sport: il programma ufficiale dell’evento.

Domenica 14 settembre il Festival del Calcio Italiano - REVER vi aspetta presso l’Auditorium “Aldo Ducci” di Arezzo per l’evento sociale “Sport Senza Frontiere”. L’ingresso gratuito all’evento, patrocinato dal Comune di Arezzo, è da Via de’ Montetini.

Di seguito, il programma e gli orari:

09:30 : Apertura

09:45 : Saluti Delegato Provinciale CONI Arezzo

10:00 - 10:30 : Circolo Schermistico Aretino

10:30 - 10:40 : Pausa

10:50 - 11:20 : FIGC “Non Solo Piedi Buoni”

11:20 - 11:30 : Pausa

11:30 - 12:00 : Fair Play Toscana

12:00 - 12:10 : Pausa

12:10 - 12:40 : Special Olympics Italia

16:50 - 17:20 : Emotional & More APS

17:20 - 17:30 : Pausa

17:30 - 18:00 : Olmoponte Calcio

18:00 - 18:10 : Pausa

18:10 - 18:40 : Lega Nazionale Dilettanti

18:40 – 18:50 : Pausa

18:50: Chiusura a cura del Delegato Provinciale CIP Arezzo e Assessore allo sport Comune di Arezzo

