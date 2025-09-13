Arezzo, 13 settembre 2025 – Domenica 14 settembre - Ore 09:30-12:40 e 16:00-19:30 all’Auditorium Aldo Ducci di Via Cesalpino, 53 ad Arezzo c’è Sport senza frontiere
Un’intera domenica all’insegna dello sport: il programma ufficiale dell’evento.
Domenica 14 settembre il Festival del Calcio Italiano - REVER vi aspetta presso l’Auditorium “Aldo Ducci” di Arezzo per l’evento sociale “Sport Senza Frontiere”. L’ingresso gratuito all’evento, patrocinato dal Comune di Arezzo, è da Via de’ Montetini.
Di seguito, il programma e gli orari:
09:30 : Apertura
09:45 : Saluti Delegato Provinciale CONI Arezzo
10:00 - 10:30 : Circolo Schermistico Aretino
10:30 - 10:40 : Pausa
10:50 - 11:20 : FIGC “Non Solo Piedi Buoni”
11:20 - 11:30 : Pausa
11:30 - 12:00 : Fair Play Toscana
12:00 - 12:10 : Pausa
12:10 - 12:40 : Special Olympics Italia
16:50 - 17:20 : Emotional & More APS
17:20 - 17:30 : Pausa
17:30 - 18:00 : Olmoponte Calcio
18:00 - 18:10 : Pausa
18:10 - 18:40 : Lega Nazionale Dilettanti
18:40 – 18:50 : Pausa
18:50: Chiusura a cura del Delegato Provinciale CIP Arezzo e Assessore allo sport Comune di Arezzo