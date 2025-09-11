Arezzo, 11 settembre 2025 – La SBA è scesa in campo al Palasport Estra con Sansepolcro per la terza amichevole Sabato prossimo a Siena sfida alla Virtus prossima avversaria in campionato

Al Palasport Estra si sono affrontate Mercoledi sera la Scuola Basket Arezzo di coach Fioravanti e la Dukes Sansepolcro di coach Bini ex allenatore delle giovanili amaranto, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Arezzo ha recuperato Rapini rispetto alle partite precedenti ma deve rinunciare a Lanucci purtroppo vittima di un infortunio che lo costringerà ai box per lungo tempo. In questa fase di preparazione per la SBA è importante cercare di far salire la condizione dei giocatori che hanno avuto acciacchi per cercare di portare la rosa ad un buon livello in vista delle ultime due settimane prima dell'inizio della stagione ufficiale prevista Domenica 28 Settembre contro Lucca. Coach Fioravanti a fine gara: "Siamo andati molto male nel primo quarto dove si vedeva che i ragazzi avevano le gambe imballate ma hanno avuto poca disponibilità nel giocare insieme e non hanno avuto la giusta energia difensiva per affrontare una squadra di tiratori come Sansepolcro. Con il passare dei minuti ci siamo svegliati, abbiamo giocato un secondo quarto pressochè perfetto come intensità e selezioni dei tiri cosa che era mancata ad inizio partita. Poi andando avanti nella gara considerata la fase della stagione abbiamo sentito la stanchezza nonostante avessimo la squadra quasi al completo con Rapini a mezzo servizio. Abbiamo messo altra benzina nelle gambe ma dobbiamo continuare a lavorare perchè ci sono tante cose da sistemare prima dell'inizio del campionato". Questo il tabellino della partita con Sansepolcro: Pelucchini 5, Tersillo 7, Toia 15, Pieri 14, Marcantoni D., Corradossi 8, Lemmi 12, Francesconi, Cazzanti 3, Vagnuzzi 11, Rapini 9. All. Fioravanti Ass. Liberto