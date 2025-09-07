Arezzo, 7 settembre 2025 – Quarta edizione dell'Open Day delle associazioni sportive

Un soleggiato sabato pomeriggio ha fatto da cornice alla quarta edizione dell'Open Day delle associazioni sportive, che si è svolto sabato 6 settembre presso il Parco Presentini e Piazzale Garibaldi.

La ha registrato una bella partecipazione di cittadini castiglionesi, famiglie e bambini che hanno colto l'occasione per scoprire e sperimentare nuove discipline sportive in vista della stagione ormai alle porte.

Protagoniste della giornata sono state le tante associazioni sportive del territorio comunale che hanno allestito stand, esibizioni e lezioni prova negli spazi messi a disposizione al Parco Presentini e in Piazzale Garibaldi, permettendo a tutti di avvicinarsi alle rispettive discipline in maniera semplice e coinvolgente.

Hanno preso parte all'iniziativa: ASD Tai Chi Chuan, Podistica Il Campino, ASD Danz'Art, ASD Boxing Club Eracle, Palestra Four Fitness, Sportclub CF, Tennis Club Castiglionese, NRGym Taekwondo, ASD Olimpia, Cassero Volley, Motoclub “F.Meoni”, ASD Memento Mori Softair, US Castiglionese, Arcieri Castiglionesi, ASD Stella Polare, ASD Petrarca Pallamano, ASD Cavalieri per Caso, Le Balletto, ASD Ronda Ghibellina, CSI, Salsa Academy, ASD Judo e ASD Ginnasticando.

La grande partecipazione di questo pomeriggio è stata sottolineata anche dal capogruppo con delega all'associazionismo, ed è la prova di quanto sia viva comunità di Castiglion Fiorentino: da un lato le associazioni, che hanno aderito con entusiasmo, dall'altro i cittadini, che hanno risposto numerosi, rendendo questa edizione una vera festa dello sport.