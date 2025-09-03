Arezzo, 3 settembre 2025 – Seconda edizione della ‘vi' Fonda Cup’

Domenica 7 settembre a partire dalle ore 15.00 presso il campo sportivo di Castroncello.

In campo vecchie e nuove glorie del calcio locale in una serie di partite agguerrite tra i rioni Fabbri, Ceppeto, Vicinato e Capannacce per conquistare l'ambita coppa della frazione

Nuova iniziativa che vuole tenere viva la memoria delle tradizioni. Nomi e bandiere, elementi che caratterizzano la storia di questi antichi nuclei abitativi che grazie alla costante e preziosa attività dei circoli non vanno dispersi.

Fabbri, Ceppeto, Vicinato e Capannacce, sono solo alcuni nomi dei “rioni” che a loro volta delimitano le zone delle frazioni castiglionesi.

In questo caso sono le 4 aree che fanno parte della frazione di Castroncello.

La via Fonda (vi' Fonda) è l'antica strada (ancora esistente) che attraversava tutta la frazione prima della costruzione dell'attuale strada provinciale SP27.

Si dice che sia una strada costruita al tempo degli antichi romani già presente quando la frazione era solo un accampamento romano (il nome Castroncello infatti deriva dal latino Castrum che vuol dire accampamento).

Fatto è che la “vi' Fonda” ha rappresentato da sempre il cuore di Castroncello e diviso il territorio in quattro zone (rioni): Fabbri, Ceppeto, Vicinato e Capannacce.

“Dei Castroncellini (gli abitanti di Castroncello) fu l'idea a fine degli anni '70 di dar vita a sfide tra i rioni basati su una serie di giochi contadini” – spiega il presidente del circolo di Castroncello, Andrea Bulletti – “e nel 2019 abbiamo trasformato questi giochi in un torneo di calcetto tra rioni. Dopo la pausa forzata per la pandemia, quest’anno torna la seconda edizione della ‘vi' Fonda Cup’ che vedrà in campo vecchie e nuove glorie del calcio locale in una serie di partite agguerrite tra Fabbri, Ceppeto, Vicinato e Capannacce per conquistare l'ambita coppa della frazione. Sarà calcio spettacolo e non solo all'insegna del puro divertimento e della sana competizione rionale! I calciatori sono carichi e noi vi aspettiamo!”

L’appuntamento per questa nuova iniziativa ludica che ha come finalità ultima di tenere viva la memoria delle tradizioni è in programma domenica 7 settembre a partire dalle ore 15.00 presso il campo sportivo di Castroncello.

E come sempre accade, come sottolinea l’assessore, sia le frazioni ma anche gli stessi rioni oltre al nome hanno come segno distintivo sia loghi, simboli che colori. Sono elementi che caratterizzano la storia di questi antichi nuclei abitativi che grazie alla costante e preziosa attività dei circoli non vanno dispersi da qui la volontà dell’amministrazione comunale, che ha dato il patrocinio all’evento, a sostenere queste manifestazioni.