Il Circuito di Cesa si disputerà martedì 2 settembre per la 102esima volta

Arezzo, 1 settembre 2025 – Sono pochissime le corse soprattutto per Elite e Under 23 con oltre 100 edizioni, tra queste il Circuito di Cesa che si disputerà martedì 2 settembre per la 102esima volta. Organizzazione del Gs Cesa con in testa Barbagli e Malentacchi, in palio il trofeo Santa Lucia . Partenza ufficiosa dal panificio Menchetti alle 13,25 ufficiale da Cesa zona arrivo alle 13,30. Il percorso, tre giri da 26 km l'uno passando per Badicorte, Marciano, Pozzo, Foiano, Renzino, Pozzo, Cesa, altri sei da 15,30 l'uno sul tratto Badicorte, Marciano via Carraia, Esse, Marciano porta dell'Orologio, Cesa, bivio Pescaia, Cesa. I chilometri da percorrere 170, epilogo verso le 17,30.

Sono 112 gli iscritti in rappresentanza di 18 squadre, tra queste la Biesse Carrera, una delle più forti in Italia che presenta tra gli altri Rossi, Milesi e Donati, la Maltinti con Crescioli e Innocenti, la nazionale ucraina, il club spagnolo della Baix Ebre con corridori russi, la Zappi di matrice britannica, l'Aran con De Laurentiis e il colombiano Rubio, la Pistoiese con il danese Nordal, la Tecnipes Inemiliaromagna, l'aretina Rosini diretta da Chioccioli. Da ricordare tra i vincitori più prestigiosi Enrico Paolini, giusto 60 anni fa nel 1965. Paolini, poi tre volte campione italiano professionisti, vincitore di tappe al Giro d'Italia e di altre gare, purtroppo è scomparso proprio quest'anno.