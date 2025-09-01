Roma trionfa al Memorial Paolo Rossi Under 17 Femminile 2025

Arezzo, 1 settembre 2025 – Si è conclusa ieri con la vittoria della AS Roma sul Parma Calcio per 3-2 una splendida finale del Memorial Paolo Rossi Under 17 Femminile 2025. T re giorni di calcio intenso e di emozioni, vissuti nella cornice unica della Valle del Casentino e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che hanno reso questa edizione un palcoscenico d'eccezione per le giovani calciatrici.

Il torneo, giunto alla sua seconda edizione femminile, ha visto la partecipazione di otto squadre, tra professioniste e dilettanti, confermandosi come un appuntamento di grande valore sportivo e formativo. L'ambiente sano, la natura incontaminata e il calore della comunità hanno reso l'esperienza ancora più speciale, offrendo alle ragazze un contesto di qualità dentro e fuori dal campo.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Pratovecchio Stia, al sindaco Luca Santini, alle associazioni locali, ai volontari ea tutti gli sponsor, che con il loro contributo hanno reso possibile la perfetta riuscita dell'evento.

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, Presidente della Fondazione Paolo Rossi e della Divisione Serie A Femminile Professionistica FIGC, ha commentato così al termine del torneo: «Questa edizione del Memorial femminile ci ha regalato entusiasmo, qualità e passione. Il nostro obiettivo è quello di far crescere ulteriormente questo appuntamento, portandolo già dal prossimo anno a una dimensione internazionale. Ringrazio di cuore il Comune di Pratovecchio Stia, le istituzioni, i volontari e gli sponsor: senza di loro nulla di tutto questo sarebbe stato possibile».

Luca Santini, Sindaco di Pratovecchio Stia: "Per il Comune sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi il Memorial Paolo Rossi è stata una grande occasione di promozione del territorio e dello sport. Ringrazio Federica Cappelletti, l'Accademia Italia Paolo Rossi, le squadre partecipanti, le aziende del territorio e le associazioni del paese che hanno reso possibile questo prestigioso evento confermando che insieme possiamo fare la differenza.

______________________________________